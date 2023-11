Voici les 5 projets IoT vainqueurs de l'IoT Business Hub 2023

Pour cette 5e édition de l'événement organisé par le cabinet de conseil BearingPoint, les prix ont été remis ce jeudi 9 novembre par le jury, dont fait partie le JDN.

L'écosystème de l'IoT Business Hub grandit davantage encore, avec cinq nouveaux projets vainqueurs de l'édition 2023 des Trophées, dont les prix ont été remis ce 9 novembre. Le cabinet de conseil BearingPoint récompense par cette initiative les entreprises dont les solutions ont eu un fort impact sur le marché de l'IoT dans l'année en cours. Parmi la soixantaine de dossiers reçus, une quinzaine de finalistes ont été sélectionnés par les équipes de BearingPoint pour passer un oral devant le jury.

Chaque finaliste a eu une dizaine de minutes pour se distinguer, le 5 octobre dernier, devant un jury composé de Sylvain Chevallier et Ouassim Driouchi, associés au sein du cabinet de conseil français BearingPoint, Bernardo Cabrera, directeur de la business unit IoT chez l'opérateur Objenious (la marque IoT de Bouygues Telecom), Olivia Raineau, responsable du segment Start-up chez Amazon Web Services, Etienne Robert, directeur Smart Mobility Services France chez Orange Business Services et Stéphane Simon, artiste plasticien designer chez In memory of Us. Le JDN fait également partie du jury.

Le vainqueur à la fois du Grand Prix de l'IoT Business Hub et de la catégorie "Efficacité énergétique & durabilité" est TotalEnergies. Ses équipes ont travaillé cette année au développement de la deuxième version du service ConsoLive dont l'objectif est de contrôler le ballon d'eau chaude de l'utilisateur. "Le ballon d'eau chaude consomme plus de 300 Wh par jour, jouer sur ce poste de consommateur lors des absences de l'habitant est un bon moyen de faire des économies d'énergie", souligne Rémi Jeanney, chef de produit IoT chez TotalEnergies.

Deuxième grand groupe mis à l'honneur lors de cette 5e édition, Decathlon, qui se distingue dans la catégorie "Sport & Santé". Le thème a fait l'objet d'une étude approfondie par les équipes de BearingPoint, dont les résultats sont retranscrits dans le livre blanc associé à cette 5e édition. Decathlon s'inscrit dans le projet par son projet de vélo de trekking connecté et évolutif. "L'IoT doit servir à augmenter la durée de vie de nos produits et à assurer un bon niveau de maintenance. Comme la technologie a un coût, il faut un bon niveau de services pour l'absorber", affirme Nicolas Deruy, chef de projet. Decathlon ambitionne de déployer son produit connecté auprès d'un million de personnes en 2027.

Dans la catégorie "Innovation technologique", le prix est décerné à l'entreprise Easii IC pour son effort de miniaturisation des composants IoT sur les semi-conducteurs. Easii IC a travaillé sur son composant ACP2500, un circuit générant une alimentation régulée basse tension complète à partir du secteur 110-230V sans transformateur ni bobine externe. Cela permet par exemple d'alimenter un circuit RF, un microcontrôleur ou un détecteur de mouvements. Ce composant a notamment favorisé la conception d'une prise connectée fine par exemple. "La miniaturisation et l'alimentation du module nous permet d'avoir neuf composants dans le semi-conducteur, contre 32 chez nos concurrents, cela réduit le temps de fabrication et les coûts", met en avant Yannick Thepaut, directeur général de Easii IC.

Le projet smart city de la ville d'Ajaccio a quant à lui convaincu le jury dans la catégorie "Territoire intelligent". Débuté il y a une dizaine d'années avec un projet sur la mobilité, puis sur le stationnement, et ensuite huit autres domaines, la ville d'Ajaccio s'est concentrée en 2023 sur un dispositif intelligent permettant d'améliorer la qualité d'air intérieur dans les écoles et crèches. Plus de 250 capteurs ont été déployés dans 31 écoles et 8 crèches pour veiller sur quelque 2 800 élèves. Ajaccio prévoit de centraliser toutes ses initiatives en 2024 dans un hyperviseur unique, avant d'y ajouter un projet sur la détection d'inondation.

Séduit par son positionnement en faveur du maintien à domicile des seniors par une solutions visant la simplicité d'usage, le jury a attribué un prix spécial à la start-up Fingertips. Cette dernière propose un coussin connecté de télémédecine, nommé Viktor IA, qui permet également de piloter des services sur la télévision, comme des diaporamas photos, des livres audios ou de la musique. Ses capteurs intégrés permettent de suivre les constantes vitales de plus de 23 000 personnes déjà équipées. Par sa lutte contre les déserts médicaux, Fingertips vise un million d'utilisateurs fin 2025.