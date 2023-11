Comment TotalEnergies veut prendre le contrôle des consommations énergétiques via Linky

Le fournisseur d'énergie expérimente une nouvelle fonctionnalité d'effacement et de contrôle des appareils dans son service Conso Live pour aider les consommateurs dans leur maîtrise de l'énergie.

Vous êtes abonné au service Conso Live de TotalEnergies ? Le producteur et fournisseur d'énergie prépare une mise à jour qui permettra à la clé insérée dans la prise TIC (pour télé-information client) de votre compteur Linky d'effectuer de l'effacement – c'est-à-dire de décaler la consommation de certains équipements – et de pouvoir contrôler les appareils, comme le chauffage ou le ballon d'eau chaude pour l'éteindre en cas d'absence. L'objectif est d'aider les Français à réduire leur facture énergétique et leur empreinte carbone (comme annoncé dans notre article Economies d'énergie : Conso Live de TotalEnergies prendra bientôt la main sur vos équipements, ndlr).

La clé Conso Live se branche à la prise TIC, en bas à droite du compteur. © TotalEnergies

Cette fonctionnalité, nommée SmartReportTIC, pourra être utilisée à condition de détenir un gestionnaire d'énergie dans son tableau électrique. Cet appareil, devenu obligatoire dans les logements neufs avec la règlementation thermique de 2012, dite RT 2012, sert au comptage et au délestage des appareils électriques de la maison. Il contrôle ainsi de manière centralisée les équipements, et le SmartReportTIC passera par son intermédiaire pour lui donner des ordres de pilotage (la clé Conso Live étant branchée à la prise TIC du Linky, elle n'a aucun lien avec le contact sec du compteur et ne peut donner d'ordre au ballon d'eau chaude sans gestionnaire d'énergie, ndlr). "Une étude que nous avons menée a montré que les habitants ne savent pas dire s'ils détiennent bien un gestionnaire d'énergie. Nous avons donc développé dans la clé un emplacement et une fonction pour savoir si un câble de gestionnaire d'énergie est branché", indique Rémi Jeanney, chef de produit IoT chez TotalEnergies.

Le SmartReportTIC accompagnera ainsi la gestion énergétique des foyers en simplifiant les usages. "Nous voulons accompagner les Français dans le mieux consommé et le moins consommé", souligne Caroline Jamin, directrice innovation, sustainability digital chez TotalEnergies. Les jours de tension sur le réseau électrique français, le SmartReportTIC pourra réduire d'un degré la puissance des radiateurs électriques, sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Rémi Jeanney rappelle par ailleurs qu'un ballon d'eau chaude consomme 300 W par jour : "Indiquer ses vacances dans l'application TotalEnergies pour éteindre ne serait-ce que le ballon d'eau chaude une semaine par an représenterait 23 GWhs d'énergie économisée, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 20 000 voitures électriques", souligne-t-il.

Un test à plus grande échelle en 2024

Pour le moment, la fonctionnalité SmartReportTIC en est au stade du POC et est expérimentée depuis juin 2023 auprès d'une dizaine de clients. "Elle nous a demandé plus de trois ans de conception avant d'aboutir à une solution robuste. De nombreux tests ont été effectués pour déterminer comment sont interprétés les différents signaux du compteur par le gestionnaire d'énergie et catégoriser les actions pour être sûr de leur fonctionnement", détaille Caroline Jamin. SmartReportTIC sera testé à plus grande échelle en 2024, auprès de panels de clients pour finaliser les retours avant sa commercialisation.

La clé Conso Live permet aux clients de réaliser en moyenne 9% d'économies d'énergie sur leur facture

Ce service d'effacement et de pilotage développé par TotalEnergies répond aux enjeux énergétiques actuels de sobriété et au besoin de maîtrise des consommations des utilisateurs. Plus de 100 000 foyers ont commandé une clé Conso Live depuis sa commercialisation en 2018 sous la forme d'un abonnement de deux euros par mois. La fonctionnalité SmartReportTIC viendra s'y ajouter de manière transparente par une mise à jour à distance. "Le besoin d'effacement n'est pas près de diminuer avec l'électrification de la société, nous voulions y contribuer avec une solution qui représente un coût nul pour le client", indique Caroline Jamin. C'est pour ce travail d'évolution des fonctionnalités que le SmartReportTIC a été récompensé par deux trophées de l'IoT Business Hub, organisé par le cabinet de conseil BearingPoint.

Depuis le début de la crise énergétique, les solutions connectées dans ce domaine se multiplient sur le marché français. "Par rapport à nos concurrents, il n'y a pas besoin d'acheter de nouveaux équipements pour piloter ses appareils. De plus, la clé Conso Live est plug&play, il n'y a pas besoin non plus de faire appel à un installateur ou de vérifier la compatibilité avec ses produits, quelle qu'en soit la marque", met en avant Rémi Jeanney. La clé Conso Live permet aux clients de réaliser en moyenne 9% d'économies d'énergie sur leur facture.

La prochaine étape pour l'avancée de SmartReportTIC est la modification des conditions générales de ventes pour que l'utilisateur autorise la clé Conso Live à donner des ordres aux équipements de la maison. Les innovations autour de la clé Conso Live sont loin de s'achever : les équipes de TotalEnergies planchent déjà sur la suite, avec le pilotage des bornes de recharge des véhicules électriques et le contrôle des panneaux solaires, afin de piloter l'allumage et l'extinction des équipements en fonction de la production solaire.