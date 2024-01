CES 2024 : le lidar multispectral d'Iridescence limite l'eau dans l'agriculture

La solution de la start-up française permet de suivre l'hydratation des plantes et de repérer à distance celles en mauvaise santé.

L'agriculture est la première activité consommatrice d'eau en France. Pour économiser jusqu'à 30% des consommations d'eau et adapter l'arrosage en fonction des besoins des plantes, la start-up française Iridescence a conçu une solution basée sur un lidar multispectral. Présentée ce 9 janvier au CES de Las Vegas, cette solution a pour objectif de suivre à distance la santé des plantes et leur niveau d'hydratation afin d'optimiser l'arrosage. "Le lidar multispectral offre une valeur ajoutée importante à l'agriculture, nous avons conçu un software dédié que nous présentons au CES car le marché américain est très demandeur de solution d'agriculture 4.0", explique Nadine Buard, physicienne et CEO d'Iridescence.

Dans la pratique, l'agriculteur fixe le capteur, plug&play et transportable, sur un tracteur, sur un mât ou sur un drone survolant son champ. Le laser lidar balaie alors l'espace sur 300 mètres de portée et mesure la signature spectrale des végétaux et matériaux absorbants sur toutes les longueurs d'onde y compris l'infrarouge. Le capteur est accompagné d'un PC pour les calculs d'algorithmes d'intelligence artificielle afin d'établir les niveaux d'hydratation et d'humidité et de bénéficier d'un diagnostic immédiat. Le logiciel fait apparaître en haute résolution et en couleur ce que l'œil humain ne perçoit pas et indique si une plante est attaquée par un insecte et se dessèche, ou si elle manque d'eau.

Un usage indépendant des conditions lumineuses

Les données sont affichées en 3D et indiquent en couleur le niveau d'hydratation et d'humidité. © Iridescence

Le lidar représente les données en 3D, ce qui permet de suivre la croissance des végétaux dans le temps. Un seul capteur, branché en filaire ou sur batterie, permet de couvrir 50 hectares. Ce laser est le fruit de trois ans de développement de l'équipe de 15 chercheurs d'Iridescence, spin-off créée en mars 2023 par Nadine Buard, Elise Chevallard et Eric Carreel. "Par rapport aux caméras multi-spectrales qui existent sur le marché, notre lidar se différencie en permettant un usage indépendant des conditions lumineuses", souligne Nadine Buard. Le software a été adapté à ce besoin agricole pour garantir une reconnaissance des familles de plantes.

Une expérimentation à grande échelle en partenariat avec un fabricant de drones va se dérouler fin janvier au Brésil, pour suivre la santé de champs d'eucalyptus. Bien qu'ils soient résistants à la sécheresse, les eucalyptus ont besoin d'un apport régulier en eau pour se développer de manière optimale. Un drone survolera les 70 kilomètres carrés de plantation pour repérer les eucalyptus morts ou chétifs, pour permettre aux agriculteurs de les remplacer le plus rapidement possible.

Pour l'heure, la solution d'Iridescence est disponible sur le marché en location, pour des expérimentations sur-mesure en fonction des besoins client. L'année 2024 représente un moment fort dans l'industrialisation du produit. "Nous voulons robotiser la production pour en produire plusieurs dizaines cette année et plusieurs centaines en 2025", confie Nadine Buard. Une levée de fonds est en cours de préparation pour atteindre cet objectif. Iridescence espère par ailleurs s'associer à des fabricants pour intégrer directement le laser lidar dans des équipements agricoles.

"Nous menons un projet en Espagne de suivi de l'humidité du compost dans une usine"

Iridescence se focalise pour l'instant sur le stress hydrique des végétaux et l'humidité des sols en extérieur, mais ce n'est pas le seul usage de la solution. "Dans les coopératives, il est possible de surveiller l'état d'humidité du blé, plus cher s'il est humide car plus lourd. De même, nous menons un projet en Espagne de suivi de l'humidité du compost dans une usine", détaille Nadine Buard. Autre utilisation à venir d'ici un à deux ans : la prévention de feux de forêt. Iridescence mène des travaux avec l'Inrae, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, pour développer encore davantage les possibilités.

Et le laser ne se limite pas au domaine agricole. Dans la logistique, la solution permet de vérifier, en contrôle qualité, le taux d'humidité d'un chargement, afin qu'il ne se détériore pas. "Outre l'humidité, le laser détecte également les hydrocarbures, pour une utilisation dans la dépollution des sols", précise Nadine Buard. La construction constitue donc un autre débouché.