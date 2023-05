Voici le robot Phoenix, votre principal concurrent si vous cherchez du travail dans les années à venir

Sanctuary AI a dévoilé ce 16 mai Phoenix, un robot dopé à l'intelligence artificielle conçu pour "résoudre les problèmes de main d'œuvre".

1m70 pour un peu plus de 70 kilos. Voilà les dimensions de Phoenix, le nouveau robot dopé à l'intelligence artificielle dévoilé ce 16 mai par Sanctuary AI. Il a été conçu pour "réaliser le plus large éventail de tâches possible", explique Geordie Rose, le PDG de l'entreprise. Pour cela, Phoenix est capable de marcher à 4,8 kilomètres par heure et peut soulever une charge allant jusqu'à 25 kilogrammes. Par ailleurs, ses mains "rivalisent avec la dextérité de la main humaine" d'après la société.

L'habilité de Phoenix devrait lui permettre de "résoudre les problèmes de main-d'œuvre qui affectent de nombreuses organisations", estime son concepteur. Le robot, alimenté par un système d'IA nommé Carbon, est "déjà capable d'accomplir des centaines de tâches identifiées par des clients dans plus d'une douzaine d'industries différentes", affime l'entreprise. Des tâches comme le nettoyage, le réapprovisionnement des étagères, l'exploitation des caisses, le déchargement des camions, conseiller en magasin...

De quoi déclencher une importante vague de chômage ? Sanctuary AI a voulu se montrer rassurant. En effet, la société a précisé que Phoenix "aidera les gens à faire leur travail dans les domaines où il n'y a tout simplement pas assez de personnes pour faire ce travail." Reste à savoir ce qu'en penseront les entreprises.