On vous a menti, le Mont Blanc n'est pas du tout le sommet le plus haut d'Europe

Le sommet le plus haut d'Europe n'est pas celui que l'on croit. Il ne se trouve pas dans les Alpes.

Dans l'imaginaire collectif, le Mont Blanc est considéré comme le toit de l’Europe, avec une altitude mesurée à 4 805,59 mètres en 2023. Plus haut sommet de l’Union européenne, il domine les Alpes, à la frontière entre la France et l’Italie.

Patrimoine naturel hautement surveillé, le Mont Blanc fait partie des destinations privilégiées par les alpinistes du monde entier, en plus d'autres sommets des Alpes. Cette chaîne de montagnes abrite en effet une constellation de sommets mythiques comme le Mont Rose (4 634 mètres), le Dom (4 545 mètres), le Weisshorn (4 506 mètres) et le Cervin (4 478 mètres).

Pourtant, si l'on respecte les critères en vigueur dans la géographie moderne, le Mont Blanc n'est pas le plus haut sommet d'Europe. Le continent européen s'étend en effet jusqu'à la ligne de crête du Grand Caucase. Et cela change totalement la donne.

Dans cette région du Caucase russe se dresse en effet l’Elbrouz, un volcan éteint à deux dômes dont le point culminant atteint 5 642 mètres. L'autre dôme atteint 5 595 mètres. Située dans la république russe de Kabardino-Balkarie, cette montagne recouverte de glaciers impressionnants surpasse donc le Mont Blanc de près de 800 mètres.

L’Elbrouz fait partie des Seven Summits, ces sommets les plus élevés de chaque continent, attirant chaque année randonneurs et alpinistes. Son ascension, par des pentes régulières, impose une haute acclimatation et une excellente condition physique. De son côté, l'ascension du Mont Blanc est un exercice plus technique, car il faut alors traverser des passages glaciaires et rocheux qui nécessitent plus de compétences alpines et de préparation.

D’autres sommets du Caucase, comme le Dykh-Tau (5205 mètres), la Chkhara (5193 mètres), et le Kazbek (5033 mètres), dépassent également largement le Mont Blanc. Hélas, pour les alpinistes du Mont Blanc qui pensaient avoir grimpé le plus haut sommet d'Europe, la variation régulière de son altitude, à cause des conditions météorologiques, n’a strictement aucune incidence sur ce classement.