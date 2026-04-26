Cette Peugeot est victime d'une faille : un voleur démarre ce modèle en 2 minutes

Modèle phare de Peugeot, cette voiture présente une vulnérabilité dans son système de démarrage. Un défaut technique qui facilite son vol en quelques secondes.

C'est un casse qui se joue en quelques secondes. Une voiture à l'abri des regards, une portière qui se déverrouille sans bruit et un moteur qui démarre sans clé. Fini le temps où les voleurs cassaient la vitre pour pénétrer dans une voiture. Aujourd'hui, en France, dans 70% des cas le véhicule est volé sans effraction visible et une poignée de voitures semble particulièrement visée par les voleurs.

Parmi les dix véhicules qui disparaissent le plus fréquemment, on retrouve sept voitures françaises, l'une d'elles est plus facilement volée. Malgré des correctifs, "encore aujourd'hui, les propriétaires de ce modèle sont exposés à une faille technique", souligne Benoît Leclair, directeur de l'Argos, entité regroupant les assureurs français.

Pourquoi une telle vulnérabilité alors que cette faille est connue depuis au moins six ans ? Parce qu'en 2022, "après de nombreux échanges, Stellantis a amélioré la sécurité de ce modèle, mais uniquement sur les nouvelles versions sorties d'usine. Ces dernières sont donc plus difficiles à voler, sans pour autant les rendre inviolables. En revanche, les anciens véhicules n'ont pas été modifiés, ce qui explique que l'on observe encore de nombreux vols aujourd'hui".

Quel est le modèle en question ? La Peugeot 3008 deuxième génération, et il s'agit donc des modèles datant d'avant 2022. Maintenant, vient une seconde question : quelle est cette faille dont sont victimes les 3008 ?

Tout se joue après l'intrusion. D'abord, pour entrer sans effraction visible, les voleurs peuvent utiliser plusieurs outils : brouilleurs empêchant la fermeture de la porte ; copie du signal de la clé ; piratage de télécommande ; utilisation d'une clé universelle ; coussin d'air, permettant d'ouvrir la portière.

Une fois dans la voiture, les voleurs se dirigent vers la prise OBD. Située souvent au niveau de l'habitacle, la prise OBD permet normalement à un garagiste d'accéder à des données sur l'état du véhicule. Mais voilà, la prise est détournée : "Les voleurs encodent une clé de démarrage vierge en se connectant, à l'aide d'un boîtier, directement à la prise", résume la Gendarmerie nationale dans un communiqué de presse. Les voleurs peuvent ensuite démarrer le véhicule sans clé et partir en douce.

Encore aujourd'hui des Peugeot 3008 sont donc très sensibles à ce mode opératoire. C'est pourquoi une question reste en suspens : le groupe Stellantis a-t-il été trop laxiste en laissant certaines Peugeot 3008 sans protection renforcée ? "Cette stratégie est la norme sur le marché de l'automobile, répond Benoît Leclair. Rappeler des voitures déjà commercialisées représente une facture trop lourde pour les constructeurs. De mémoire, seule Land Rover a mené une telle opération dans les années 2010."