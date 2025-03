"Cet animal aux neuf cerveaux bâtira la prochaine civilisation quand l'humanité s'éteindra"

Il manie des outils, résout des énigmes et a même des talents de décorateur : d'après la science, cet animal est le meilleur des candidats pour prendre notre place.

Toutes les espèces finissent par disparaître, pourquoi pas l'humanité ? Nous ne connaissons pas la date de notre extinction, ni même s'il y en aura une, mais nous pouvons espérer que lorsqu'elle viendra, la Terre continuera de tourner sans nous. Notre malheur fera-t-il alors le bonheur d'une autre créature ? Il y a bien un animal particulièrement intelligent qui pourrait profiter de notre départ pour prospérer à son tour.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas question d'un autre primate, et pour cause : quel que soit l'évènement qui précipitera notre disparition, il a de grandes chances d'emporter avec nous les animaux qui nous ressemblent le plus. C'est donc une toute autre hypothèse que fait un biologiste de l'université d'Oxford : selon le professeur Tim Coulson, le meilleur candidat pour bâtir la prochaine civilisation a huit bras, neuf cerveaux, trois cœurs et vit dans l'eau.

Ce monstre marin, qui peut faire plusieurs mètres de long, est déjà capable de résoudre des problèmes complexes, de manipuler des outils, de changer de couleur pour se camoufler, ou encore de faire la différence entre des objets réels et virtuels. Certains spécimens ont même été observés en train de décorer leur habitat avec des coquillages, d'ouvrir un bocal ou de s'échapper d'un réservoir pour aller rendre visite à un compagnon.

Ce mollusque fascinant n'est autre que la pieuvre, aussi appelée poulpe. "Les pieuvres sont parmi les créatures les plus intelligentes, adaptables et ingénieuses sur Terre", confirme Tim Coulson au média The European. Ce professeur de zoologie souligne leur capacité à "prospérer dans une grande variété d'habitats, des fosses océaniques aux régions côtières", notamment grâce à "leur structure neuronale avancée" et à "leur système nerveux décentralisé".

Lorsqu'on s'y penche, l'organisme de ces céphalopodes semble en effet tout droit sorti de la science fiction : l'animal est doté d'un cœur principal renforcé de deux petits cœurs branchiaux. Il possède par ailleurs un cerveau centralisé relié à huit cerveaux périphériques, un pour chaque tentacule. Ces mêmes tentacules musculeux lui permettent de saisir des objets et de s'agripper à n'importe quelle surface à l'aide de ventouses. La pieuvre est également dotée d'un puissant bec capable de décortiquer les coquillages, ainsi que de deux yeux à forte acuité.

Si bien que, "dans les bonnes conditions environnementales", la pieuvre "pourrait évoluer en une espèce en mesure de bâtir une civilisation après l'extinction des humains", estime Tim Coulson. Selon ce dernier, elle pourrait même "construire des communautés sous-marines ressemblant à nos villes sur terre", voire, au fil des avancées évolutives, apprendre à respirer hors de l'eau pour "chasser des animaux terrestres comme les cerfs, les moutons et d'autres mammifères".

Une perspective qui ne manquera pas de nourrir l'imagination, même si le spécialiste insiste sur son caractère spéculatif, l'évolution étant par nature imprévisible. Et quand bien même le destin des pieuvres serait de devenir les nouveaux cerveaux de la planète, cet avènement prendrait encore plusieurs milliers, voire millions d'années.