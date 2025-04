Voici où il faut habiter pour vivre centenaire, un petit paradis ensoleillé que peu de personnes connaissent

Sous un soleil généreux se cache l'un des secrets les mieux gardés de la longévité. Un paradis où les centenaires sont légion et où la "vie pure" n'est pas un concept, mais une réalité quotidienne.

Imaginez un paradis où les habitants soufflent allègrement leurs cent bougies sous un soleil radieux, où les rides racontent des histoires de joie plus que de tracas, et où la retraite n'est qu'un concept lointain. Non, ce n'est pas une utopie inventée par un romancier optimiste, mais bien la péninsule de Nicoya au Costa Rica, l'une des fameuses "zones bleues" de notre planète.

Si vous n'avez jamais entendu parler des "zones bleues", sachez qu'il s'agit de ces rares régions du monde où les habitants vivent nettement plus longtemps que la moyenne. Aux côtés de la Sardaigne italienne, d'Okinawa au Japon, d'Ikaria en Grèce et de Loma Linda en Californie, Nicoya se distingue par une concentration exceptionnelle de centenaires en pleine forme.

Imaginez croiser dans les rues des personnes de 95 ans qui jardinent encore, des arrière-grands-parents qui dansent lors des fêtes de village, ou des centenaires qui vous dispensent leur sagesse avec un éclat malicieux dans le regard. À Nicoya, c'est monnaie courante !

Bien sûr, vivre sous un ciel bleu quasi permanent a ses avantages. Le climat tropical de Nicoya offre chaleur et ensoleillement généreux toute l'année. Résultat ? Une production naturelle et abondante de vitamine D, essentielle pour les os, le système immunitaire et le moral.

Mais attention, ne faites pas encore vos valises ! Si le soleil contribue sans doute au bien-être des habitants, il n'est qu'une pièce du puzzle de la longévité. Les chercheurs qui ont étudié cette région sont formels : c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui crée cette alchimie particulière.

Le régime alimentaire des habitants de Nicoya ferait pâlir d'envie n'importe quel nutritionniste. Au menu quotidien : des haricots noirs riches en antioxydants, du riz complet, des tortillas de maïs préparées traditionnellement, des courges locales et des patates douces gorgées de nutriments. Les fruits tropicaux complètent ce tableau coloré. Quant à la viande, elle joue les seconds rôles. Fait intéressant : l'eau de Nicoya, naturellement riche en calcium et en magnésium, contribuerait également à la solidité osseuse des habitants âgés.

Oubliez les salles de sport ! A Nicoya, l'activité physique se fond dans le quotidien. Travailler la terre, s'occuper du jardin, marcher pour rendre visite à un voisin ou se rendre au marché... L'exercice n'est pas une corvée planifiée mais une partie intégrante de la vie. Cette activité modérée mais constante maintient le système cardiovasculaire en bonne santé.

Si vous visitiez Nicoya, vous seriez frappé par l'importance des relations familiales et communautaires. Les aînés ne sont pas relégués en marge de la société mais occupent une place centrale, respectée et valorisée. Les repas partagés, les célébrations intergénérationnelles et les visites quotidiennes créent un réseau de soutien affectif qui combat efficacement l'isolement et la dépression. Ici, on ne vieillit jamais seul.

L'un des secrets les mieux gardés de Nicoya est peut-être le "plan de vida" - le sentiment d'avoir un but dans la vie, quel que soit son âge. Les personnes âgées continuent à contribuer activement à la vie familiale et communautaire, transmettant leur savoir aux plus jeunes ou s'occupant de petites tâches quotidiennes. Cette utilité sociale renforce l'estime de soi et donne une raison de se lever chaque matin avec enthousiasme. Loin de la retraite passive, les aînés de Nicoya restent des acteurs engagés de leur propre existence.