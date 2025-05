Ça y est, la voiture volante existe vraiment : 250 km/h et 1 000 km avec un plein

Après des décennies d'attente et de promesses, la voiture volante n'est plus une simple fantaisie de science-fiction.

La prochaine grande révolution de l'automobile est déjà là. À partir du premier trimestre 2026, la première voiture volante devrait être commercialisée dans le monde, a confié le constructeur Klein Vision au Journal du Net, confirmant une information du média néerlandais The Next Web. Cette entreprise slovaque a développé l'AirCar, un véhicule hybride mi-voiture mi-avion qui promet de transformer radicalement nos modes de déplacement.

L'AirCar est équipée d'un moteur puissant de 280 chevaux. Cet engin futuriste peut atteindre 200 km/h sur route et affiche une vitesse de croisière de 250 km/h dans les airs, avec son envergure de 8,2 mètres en mode avion. Elle disposerait d'une autonomie impressionnante de 1 000 kilomètres.

Sa transformation d'un mode à l'autre s'effectue en seulement 80 secondes par simple pression d'un bouton : les ailes se déploient automatiquement, les volets se déplient et la queue recule.

Une vision 3D du prototype de production de l'AirCar © Klein Vision

L'AirCar a déjà réalisé plusieurs vols d'essai d'envergure depuis sa première sortie en octobre 2020. En juin 2021, elle a effectué un vol historique entre l'aéroport de Nitra et celui de Bratislava en Slovaquie. Depuis, le premier prototype a accumulé plus de 170 heures de vol et réalisé plus de 500 décollages et atterrissages.

Pour 2025, l'agenda de Klein Vision est chargé. Le prototype de production commencera ses tests en septembre pour obtenir la certification de vol finale. Une fois celle-ci obtenue, l'entreprise pourra produire jusqu'à 100 unités par an dans son usine slovaque, avec une capacité de fabrication de quatre véhicules par mois. L'entreprise a déjà enregistré cinq précommandes et a cessé d'en accepter davantage pour le moment.

Il faut dire qu'une seule voiture vaut son pesant d'or. L'AirCar sera commercialisée entre 800 000 et 1 million de dollars selon les spécifications, soit environ 700 000 euros pour le modèle de base. Un prix qui la réserve à une clientèle fortunée et passionnée d'aviation. A titre de comparaison, le Cessna 172 Skyhawk, l'avion de tourisme monomoteur le plus populaire de l'histoire, est vendu neuf autour de 400 000 dollars.

Cette avancée technologique représente l'aboutissement d'un rêve vieux de plus de trois décennies pour Stefan Klein, fondateur et PDG de Klein Vision, qui travaille sur des véhicules volants depuis 1989. En 2017, il s'est associé à Anton Zajac pour fonder Klein Vision et concrétiser ce projet ambitieux. "L'AirCar réalise un rêve de toute une vie : apporter la liberté du vol entre les mains des gens ordinaires", a déclaré Stefan Klein lors d'une cérémonie récente.

Klein Vision n'est toutefois pas la seule entreprise à relever ce défi. D'autres prototypes sont en développement, comme celui d'une société californienne capable de transporter deux personnes avec une autonomie de 300 kilomètres pour un prix avoisinant les 300 000 dollars. On trouve également des projets comme le Samson Switchblade, l'Aska A5 ou encore l'Alef Model A, tous à différents stades de développement.