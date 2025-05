Personne ne peut avoir la même voiture qu'Emmanuel Macron, voici pourquoi

Au cœur des commémorations nationales, le chef de l'État a roulé dans un véhicule que nul autre ne pourra posséder. Un modèle pensé comme une œuvre unique, réservé à l'usage présidentiel.

Le 8 mai 2025, la France s'est arrêtée pour commémorer l'armistice de 1945. Mais dans le cortège officiel, un détail a attiré tous les regards : la voiture du Président n'avait rien d'ordinaire. À son bord, Emmanuel Macron inaugurait non seulement une nouvelle page de l'histoire présidentielle, mais aussi celle de l'automobile française. Car si le choix de la DS comme véhicule de parade appartient à une longue tradition républicaine, la "DS N°8 Présidentielle" qui l'accompagnait ce jour-là est, elle, absolument unique.

Le modèle, réalisé tout spécialement par DS Automobiles pour l'Élysée, n'est pas encore commercialisé et ne sera jamais reproduit dans cette configuration. Il s'agit du tout nouveau fleuron 100 % électrique de la marque, doté d'innovations et de raffinements réservés à la plus haute fonction de l'État.

La DS N°8 Présidentielle a été présentée au Président au Palais de l'Élysée, en présence des artisans et partenaires français qui ont œuvré à sa conception. Son extérieur se distingue d'emblée par une teinte Bleu Saphir exclusive, élégante et profonde, rehaussée par des custodes peintes en noir. La calandre lumineuse, ornée de la technologie DS Luminascreen, arbore fièrement le Bleu-Blanc-Rouge, tandis que des badges tricolores et des porte-fanion personnalisés rappellent l'attachement du véhicule à la République.

À l'intérieur, le raffinement atteint un niveau rare, porté par des collaborations avec les plus grands noms de l'artisanat hexagonal. La marqueterie de paille, signée Lison de Caunes, orne la planche de bord et les portes avant, offrant des reflets vert d'eau et bleu nuit dans un motif éventail, fruit du travail minutieux de douze artisans. Sur les panneaux, le satin Bleu Songe de la maison MétaPhores, filiale textile d'Hermès, enveloppe l'habitacle de douceur et de lumière. Les contre-portes révèlent un plissé inédit réalisé par l'illustre Atelier Lognon, reconnu pour ses collaborations dans la haute couture.

Les sièges, habillés d'Alcantara® et de cuir Nappa dans une teinte exclusive, évoquent les bracelets de montre de haute horlogerie, avec des surpiqûres point perle, signature de la marque.

Côté technologie, la DS N°8 Présidentielle incarne aussi l'excellence française. Sa batterie, fournie par Automotive Cells Company (ACC) et produite dans la première Gigafactory française, lui assure une autonomie record de 750 kilomètres, dont plus de 500 sur autoroute, avec la possibilité de récupérer 200 km en dix minutes seulement. La sécurité n'est pas en reste, grâce au blindage conçu par Centigon, leader français des véhicules protégés, pour répondre aux exigences du protocole présidentiel. Enfin, l'expérience sonore a été confiée à Focal, fleuron stéphanois de l'acoustique de haute fidélité, qui a développé un système audio sur-mesure pour ce modèle exceptionnel.

Quant au prix de ce modèle d'exception, il demeure confidentiel : aucune information n'a été communiquée par la marque ou la Présidence.