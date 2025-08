Cette redoutable arnaque cible les retraités sur les réseaux sociaux, voici comment l'éviter

Des images touchantes circulent et se partagent massivement sur Facebook. Derrière ce flot d'émotions, se cache un piège numérique redoutable pour les seniors.

Les réseaux sociaux ne sont plus l'apanage des jeunes. En France, ce sont désormais 2,4 millions de seniors qui se connectent régulièrement à Facebook, soit près d'un senior sur deux. Mais cette nouvelle vie en ligne ne va pas sans risques, car elle s'accompagne d'une vulnérabilité particulière face aux pièges du web.

Les seniors, souvent moins familiers avec les codes d'Internet et les évolutions de l'intelligence artificielle, accordent une confiance spontanée aux contenus qu'ils découvrent. C'est ainsi qu'est né le phénomène des "boomer traps", ou pièges à boomers. Sous ce terme se cachent des publications Facebook composées d'images hyper-réalistes, générées par des IA. En quelques secondes, ces outils permettent de créer des scènes bouleversantes, d'enfants en détresse, de personnes âgées esseulées, ou de vétérans méritants. Le but ? Susciter la compassion, l'admiration ou l'indignation, et pousser l'utilisateur à partager, commenter ou cliquer.

Un créateur malintentionné peut ainsi fabriquer, en quelques clics, une scène qui fera le tour du réseau, accumulant des milliers de partages. Le piège se referme dès l'instant où la personne interagit publiquement. En commentant ou partageant, elle attire l'attention non seulement sur la publication, mais aussi sur son propre profil Facebook.

© Capture d'écran / JDN

C'est à ce moment précis que le danger prend un tour plus personnel et insidieux. Les personnes ayant commenté ces publications commencent à recevoir des messages privés, souvent sous des prétextes variés : demande d'aide, fausse histoire émouvante, annonce d'un gain inattendu ou sollicitation pour une cause soi-disant urgente.

Derrière ces contacts se cachent des réseaux organisés, parfois basés à l'étranger, qui exploitent sans scrupule la solitude ou la gentillesse de leurs cibles. L'engrenage peut alors très vite s'installer : la victime, flattée ou touchée, entre en confiance, partage des informations, voire accepte de transférer de l'argent. Les arnaques vont de la simple demande d'amitié à la fraude sentimentale sophistiquée, en passant par les fausses collectes ou les escroqueries financières directes.

Pour les seniors, l'impact est souvent dramatique. Outre les pertes financières, qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. Et le phénomène explose : chaque année, en France, 800 000 personnes de plus de 75 ans sont victimes d'abus de faiblesse en ligne, et la majorité des cas ne sont même pas signalés aux autorités.

Alors comment reconnaître un boomer trap sur Facebook ? Il est conseillé de vérifier la cohérence du message, l'origine du compte qui publie. Les pages qui multiplient les appels à l'action du type "partagez si vous êtes d'accord" ou qui jouent sur la culpabilisation sont particulièrement suspectes. Par ailleurs, Il est essentiel d'inciter les aînés à la prudence : ne jamais répondre à des sollicitations inconnues, vérifier l'origine des messages reçus, et demander conseil à leurs proches en cas de doute.