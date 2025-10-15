Des milliers de jeunes Français passent à côté de cette aide de 500 euros pour financer le permis de conduire

Chaque année, des milliers de Français passent à côté de ce dispositif de soutien financier pour passer le permis de conduire.

En France, plus de 48 millions de personnes sont titulaires du permis de conduire. Ce diplôme qui permet d'être autonome dans ses déplacements est indispensable au quotidien de nombreux Français mais son coût représente souvent un blocage. Le prix moyen d'un permis de conduire classique avec 20 heures de conduite est de 1 335 euros d'après Codes Rousseau. La facture peut encore s'alourdir en cas d'échecs ou lorsque le candidat a besoin d'heures de conduite supplémentaires. Le diplôme peut donc vite devenir inaccessible pour les Français les moins aisés.

Les jeunes sont en première ligne, surtout quand on connait l'importance que peut avoir le permis de conduire sur un CV. Afin de les aider, des dispositifs financiers ont vu le jour. Parmi eux, l'un est à destination des apprentis et débloque 500 euros pour le financement d'un permis B. Ce montant est fixe peu importe le nombre d'heures de conduite pratiquées.

Pour être éligible, trois conditions sont nécessaires, la première est d'avoir minimum 18 ans. Même s'il est désormais possible de passer le permis dès 17 ans, l'aide est réservée aux majeurs. Les deux autres conditions sont d'être titulaire d'un contrat d'apprentissage en cours et d'être engagé dans un parcours d'obtention du permis B.

Chaque apprenti ne peut bénéficier de cette aide qu'une fois. Ce dispositif se veut avantageux puisqu'il est cumulable avec les prestations sociales et toutes les autres aides potentiellement perçues par l'apprenti. Ce chèque de 500 euros n'est par ailleurs pas pris en compte dans le calcul du plafond des ressources pour le bénéfice des prestations sociales. Selon le ministère du Travail, 941 900 personnes étaient dans un contrat d'apprentissage fin juillet.

Pour en bénéficier, le jeune doit ensuite passer par son centre de formation d'apprentis qui sera à même de lui fournir les bons formulaires à remplir. En plus de ces formulaires, l'étudiant en apprentissage devra transmettre des photocopies de sa pièce d'identité ainsi qu'une copie de facture de son auto-école. Cette dernière doit dater de moins d'un an pour être prise en compte. C'est ensuite le CFA qui obtient les fonds et qui les reverse à l'apprenti une fois la demande acceptée.

Il existe des discussions pour élargir cette offre aux mineurs. En avril dernier, le député Charles de Courson du groupe LIOT (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) avait demandé au ministère de l'Éducation nationale l'extension de cette aide à tous les apprentis dès 17 ans. "Si sur le principe cette extension aux apprentis dès 17 ans permettrait de mieux sécuriser le parcours des plus jeunes apprentis, elle ne peut cette année, être envisagée dans le contexte budgétaire", a répondu le Ministère. La situation financière de la France ne s'étant pas améliorée depuis, les apprentis vont devoir attendre leur majorité pour bénéficier de ces 500 euros.