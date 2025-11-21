Vous avez acheté ce téléphone sur Amazon ? Attention la batterie peut prendre feu : une alerte est en cours

Victime d'une avarie, la batterie de ce téléphone surchauffe et peut prendre feu. Plusieurs clients d'Amazon ont reçu une alerte par mail.

“Veuillez ne pas utiliser le produit. Si vous avez acheté cet article pour quelqu’un d’autre, partagez cet e-mail avec cette personne.” C’est par ce message qu’Amazon a alerté plusieurs de ses clients français, au cours des dernières heures. Leur téléphone est victime d’une avarie : la batterie prend feu parce qu'elle surchauffe. Ce type de panne peut aussi déformer l'appareil, libérer des gaz inflammables dans l'air, voire carrément faire exploser le téléphone.

Ce smartphone est depuis le début de l'année au cœur d'une tempête médiatique : des rappels ont eu lieu en Australie et, le 14 novembre dernier, le gouvernement britannique a publié un "rapport de sécurité", pour alerter sa population des risques.

Le téléphone en question ? Le Google Pixel 6a, "smartphone star" de 2022 selon la presse française, réputé pour son rapport qualité/prix et vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde.

Dans son mail, Amazon affirme que le téléphone est en cours de rappel. Pourtant, la fiche du Pixel 6a sur le site de Google ne mentionne pas cette information - le caractère dangereux du téléphone est tout de même détaillé. Le site rappel.conso.gouv.fr ne signale aucun rappel non plus.

Probablement envoyé automatiquement quatre jours après une alerte du gouvernement britannique sur le sujet, le mail d'Amazon vise sans doute à prévenir d'un risque lié au téléphone. Comme le montre le mail au-dessus, il renvoie vers une page de Google où l'utilisateur doit entrer des informations pour vérifier si sa batterie est concernée par la panne.

Des internautes ont fait cette démarche et ont appris que leur téléphone ne devait pas être remplacé. Une information donc en opposition directe avec le mail d'Amazon et qui forcément crée une certaine confusion.

Pour limiter la surchauffe de la batterie, Google a publié de nombreuses mises à jour. La dernière en date a fait les gros titres : le but était de drastiquement baisser l’autonomie de la batterie et d’allonger le temps de charge. En clair, brider le téléphone pour ne plus qu'il surchauffe. Jusque-là, la batterie tenait une journée entière, d’après la presse spécialisée. Après la mise à jour, elle se vide en quelques heures à peine, parfois deux ou trois heures seulement.

Seuls les téléphones pouvant surchauffer sont concernés par cette mise à jour. Une fois la mise à jour faite, la perte d’autonomie est effective après 400 cycles de charges, ces derniers étant comptabilisés par la mise à jour. A raison d’un cycle par jour, le téléphone tient normalement seulement 13 mois et 5 jours après son achat...

“Si votre Pixel 6a fait partie des appareils concernés, vous pouvez peut-être prétendre au remplacement sans frais de sa batterie”, ajoute Google. Pour le savoir, l'entreprise américaine a créé une page dédiée.

Pour être indemnisé, Google pose malgré tout plusieurs conditions : si le téléphone présente des dommages causés par des liquides, par des objets pointus ou par l'usage d'une force excessive, “il ne sera peut-être pas éligible à un remplacement sans frais de la batterie”. De même, s'il présente “des dommages hors garantie, comme des fissures sur l'écran ou le verre de protection, des frais de réparation peuvent s'appliquer”.