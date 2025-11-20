Voici votre vrai salaire, celui dont personne ne parle jamais

Connaître son vrai salaire permet de savoir combien chaque Français verse à l'Etat.

Mauvaise nouvelle : la France est définitivement championne du monde… de la fiche de paie la plus complexe. Depuis 2017, le pays caracole en tête de ce classement. 50 lignes, des dizaines de montants et autant de détails qu’une minorité de Français sait décoder.

A peine 13 % des salariés déclarent comprendre toutes les cotisations inscrites sur leur fiche de paie, selon un sondage de Viavoice, commandé par le Club Landoy, think tank regroupant des grandes entreprises françaises.

La preuve : peu de Français connaissent leur vrai salaire. On ne parle ici ni du salaire net à payer, celui que vous recevez sur votre compte, ni du brut, indiqué sur votre contrat de travail. Mais celui que l’employeur paie, communément appelé salaire super brut. Si les cotisations sociales n'existaient pas, c’est cet argent que vous toucheriez.

Pour connaître ce chiffre facilement, le JDN a créé un simulateur. Il suffit d’entrer son salaire net avant impôt à la source. S’affichent alors le super brut et quelques détails sur les cotisations patronales et salariales. Grâce au simulateur du JDN. On apprend par exemple que pour un salarié payé 1 800 euros net avant impôt sur le revenu, l’employeur doit verser 3 135 euros chaque mois.

Ce simulateur se base sur deux études de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) : “Les entreprises en France Édition 2023” et “Les salaires dans le secteur privé en 2023”. Ce qui veut dire que le simulateur ne précise le salaire super brut que pour les salariés du privé.

Aussi, les chiffres de l’Insee sont des moyennes. Or, les cotisations et charges patronales diffèrent d’un secteur à l’autre. Par exemple, dans le BTP, les cotisations patronales sont moins élevées que dans l’industrie et le tertiaire. “Cet écart s’explique par des niveaux de salaire plus bas dans ce dernier secteur, ce qui permet aux entreprises de bénéficier d’allègements de cotisations plus importants”, détaille l’Insee. Pour pallier ces limites et intégrer la réduction générale des cotisations patronales, le JDN a appliqué un taux progressif dans son calcul.

Reste que le simulateur du Journal du Net permet de donner une bonne indication de son salaire super brut. Pour connaître ce chiffre avec précision, il est possible de le voir sur sa fiche de paie et chercher les mentions “coût total employeur”, “total versé par l'employeur” ou des mentions similaires, généralement indiquées en bas de la fiche de paie.