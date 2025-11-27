-50% sur l'immortalité : cette entreprise cryogénise votre corps pour moitié moins cher lors du Black Friday

Grâce à la recherche médicale, une entreprise veut vous faire vivre éternellement. Elle a développé une vaste méthode scientifique pour le faire et cherche de nouveaux volontaires.

5 corps, 15 cerveaux, 10 animaux de compagnie, aucun ne vit. Tous sont congelés en attendant une révolution : l'immortalité. Depuis 2020, l'entreprise allemande Tomorrow Bio travaille à défier la mort.

Son objectif : cryogéniser des volontaires dans l’espoir qu’ils soient ramenés à la vie, dans le futur. "Il n'y a pas de raison biologique fondamentale pour que cela ne soit pas possible un jour", soutient l'entreprise fondée par le Dr Emil Kendziorra, ancien chercheur sur le cancer, et Fernando Azevedo Pinheiro, ingénieur industriel.

Le processus se déroule en sept étapes précises. Dès qu'un membre-patient décède légalement, une ambulance équipée comme une salle d'opération mobile intervient. L'équipe médicale refroidit immédiatement le corps avec de la glace et de l'eau, puis met en place une assistance cardiopulmonaire. Des médicaments neuroprotecteurs et anticoagulants sont administrés pour ralentir la dégradation cellulaire.

Vient ensuite la phase cruciale : le sang du patient est progressivement remplacé par une solution cryoprotectrice, comparable à un antigel médical, qui empêche la formation de cristaux de glace destructeurs. Le corps est ensuite transporté vers le centre de stockage souterrain en béton de l'European Biostasis Foundation, en Suisse.

Là, il est refroidi lentement jusqu'à - 196 °C dans une chambre spéciale, avant d'être placé dans une capsule immergée dans de l'azote liquide, où il sera conservé indéfiniment sans électricité. C’est dans cette chambre que les corps attendront que la technologie permettant de les réanimer soit développée.

Grâce à cette méthode, Tomorrow Bio souhaite "construire un monde où les gens peuvent choisir la durée de leur vie, indépendamment de l'endroit où ils se trouvent, de leur identité et de leurs ressources financières." Mais cette utopie n'est pas encore au goût du jour : comptez 230 000 euros pour faire conserver votre corps en entier et 115 000 euros pour votre cerveau seulement. Un prix qui rend ce rêve totalement inaccessible à une large partie de la population.

Pour payer moins cher, l'entreprise propose une solution : devenir membre. Comme près de 800 personnes dans le monde, vous pouvez payer un abonnement offrant des réductions sur la cryogénisation. Cette adhésion permet de ramener les coûts à 200 000 euros pour le corps entier et 75 000 euros pour le cerveau seul, soit une économie de 30 000 à 40 000 euros.

Les membres bénéficient également d'une équipe en alerte 24 heures sur 24, d'événements exclusifs et même de la possibilité de faire cryogéniser gratuitement leurs animaux de compagnie. C'est pour cet abonnement que Tomorrow Bio lance une vaste promotion : devenir membre coûte deux fois moins cher.

Au tarif normal, les trois formules existantes sont : mensuel à 50 euros par mois ; annuel à 500 euros par an ; et lifetime, un seul virement de 9 999 euros pour profiter de ces avantages à vie. Aujourd'hui, ces prix sont donc divisés par deux. L'entreprise précise toutefois que pour ceux qui choisissent l'option lifetime, les 9 999 euros seront ultérieurement déduits du coût final de la cryogénisation, rendant l'adhésion théoriquement gratuite.

Pour les situations financières difficiles, Tomorrow Bio propose même un tarif réduit à 25 euros par mois sur justificatif et Tomorrow Bio prévoit de diviser le coût de sa cryogénisation par dix, d’ici 15 ans, et rendre l’immortalité plus accessible.