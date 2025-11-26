7 départements risquent d'avoir des tornades à cause des conditions météo

Les tornades trouvent un terrain de plus en plus favorable en Europe. Les supercellules, plus fréquentes qu'avant, alimentent cette tendance inquiétante.

Depuis quelques années, l'Europe voit apparaître davantage de situations propices aux tornades. Ce n'est pas une explosion du phénomène, mais une évolution du climat qui rend l'atmosphère plus instable. L'air près du sol est plus chaud qu'avant, ce qui donne davantage d'énergie aux orages. Dans le même temps, l'humidité qui arrive de l'Atlantique et de la Méditerranée augmente, ce qui fait gonfler les nuages d'orage et leur permet de devenir plus puissants.

Les changements rapides de températures entre deux saisons, notamment au printemps et en automne, créent aussi des contrastes qui renforcent ces phénomènes. Ce mélange permet aux orages de tourner sur eux-mêmes, ce qui peut parfois mener à la formation d'une tornade.

Le relief détermine aussi largement la répartition des tornades sur le territoire. Ces phénomènes préfèrent les plaines dégagées, les surfaces régulières où le vent n'est pas perturbé par des montagnes ou des obstacles naturels. Dans des zones comme le Massif Central ou les Alpes, où les collines et sommets fragmentent le flux d'air, les tornades peinent à se maintenir et restent rares.

A l'inverse, les vastes plaines du nord-ouest, la façade atlantique ou certaines vallées méridionales offrent des couloirs aériens favorables au développement de cisaillements verticaux marqués. C'est notamment le cas entre l'Aude et l'Hérault, ou encore dans des secteurs du Jura, où la topographie amplifie localement les contrastes de vent.

Au fil des années, ce sont donc les départements du nord et de l'ouest de la France qui se sont imposés comme les zones les plus exposées. Selon Keraunos, observatoire français des tornades et orages violents, sept départements sont particulièrement concernés : le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, le Calvados, la Charente-Maritime, l'Hérault et le Var.

Ces territoires subissent une combinaison singulière de facteurs atmosphériques particulièrement favorables, mêlant humidité océanique, faiblesse du relief, contrastes saisonniers marqués et circulation régulière de perturbations dynamiques. Les Hauts-de-France forment même le principal foyer tornadique du pays, zone où masses d'air chaud et humide venant du sud rencontrent fréquemment de l'air plus froid d'origine polaire.

Même si aucune tendance claire n'est observable sur les 20 à 30 dernières années concernant une hausse évidente du nombre de tornades, les chercheurs notent que les conditions atmosphériques favorables, elles, se multiplient. Une atmosphère plus chaude, plus humide et plus instable ouvre la voie à davantage d'orages violents, laissant entrevoir non pas nécessairement une augmentation massive du nombre de tornades, mais une hausse plausible de leur intensité ou de leur concentration temporelle.

La France devra donc composer avec un risque tornadique potentiellement plus marqué, particulièrement dans les départements du nord et de l'ouest où les facteurs géographiques et atmosphériques se conjuguent déjà pour en faire les zones les plus vulnérables du pays.