CIC et BNP Paribas augmentent leurs prix en 2026 : 14 millions de clients vont payer jusqu'à 25% plus cher

Les frais bancaires vont augmenter dans toutes les banques en 2026. Après la Banque Postale c'est au tour du CIC et de la BNP Paribas de dévoiler leur nouvelle grille tarifaire appliquée dès l'an prochain.

Dans une banque on y dépose son argent, mais on peut aussi en perdre. Entre les frais de compte, de cartes bancaires, les commissions ou les agios, les établissements bancaires facturent en moyenne 228 euros par an à leur client selon l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB). Et la note va devenir encore plus salée en 2026.

En cette fin d'année, de nombreuses banques dévoilent, tour à tour, leur brochure tarifaire pour l'an prochain. La plupart des établissements bancaires prévoient de faire grimper leurs prix dès le 1er janvier 2026. Virements, cartes bancaires, retrait d'argent liquide, chèques... beaucoup d'opérations effectuées, tous les jours, par des millions de Français vont coûter plus cher.

La Banque Postale a déjà annoncé des hausses de prix sur ses services bancaires, affectant ses 11 millions de clients. C'est désormais au tour du CIC et de la BNP Paribas de dévoiler leurs nouveaux tarifs. Des frais en hausse qui vont impacter le quotidien de 14 millions de Français : 8 millions sont clients de la BNP Paribas et 5,6 millions sont au CIC.

A la BNP Paribas, les retraits d'espèces effectués dans les distributeurs automatiques de billets d'une autre banque de la zone euro, souvent baptisés "retraits déplacés", subiront une hausse de 20%, passant de 1 euro à 1,20 euro. Le virement occasionnel réalisé via un conseiller au guichet d'une agence BNP Paribas affiche une progression de 25%. Son prix grimpera de 4 à 5 euros. La mise en place d'un virement permanent via un conseiller, qui était auparavant gratuite, coûtera désormais 5 euros. Enfin, l'émission d'un chèque de banque bondira à 15 euros en 2026 contre seulement 9,90 euros en 2025.

Une hausse de prix est également attendue sur les cartes bancaires. L'offre groupée "Esprit Libre Référence" permettant l'obtention d'une carte Visa Classic verra son tarif annuel passer de 88,68 euros à 96 euros, soit une hausse de 8,25%. Les jeunes vont aussi payer plus cher. L'ancienne offre groupée "Esprit Libre Initiative 18-24 ans" est remplacée par l'offre "Esprit Libre Référence 18-24 ans" avec des tarifs mensuels fixés à 3,95 euros par mois (+34% !)pour une carte Visa Origin, 4,15 euros pour une Visa Classic et 7,95 euros pour une Visa Premier.

Au CIC, la nouvelle grille tarifaire pour 2026 prévoit également des augmentations de prix. Les frais de tenue de compte passeront de 2,20 euros à 2,25 euros par mois (+2,27%). Le forfait d'alertes SMS augmentera de 1,70 euro mensuel à 1,75 euro (+2,94%). Le coût de l'émission d'un chèque de banque sera relevé d'un euro pour atteindre 16 euros. De plus, la réédition d'un code confidentiel en cas d'oubli sera facturée 10,80 euros au lieu de 10 euros en 2025.

Les cartes bancaires au CIC verront aussi leurs tarifs grimper. Le prix de la Visa Classic et de la Mastercard standard passera de 47 à 48 euros par an, tandis que les Visa Premier et Gold Mastercard augmenteront de 137 euros à 140 euros. La carte MOA CB Mastercard à autorisation systématique coûtera 34,70 euros par an, soit 70 centimes de plus qu'en 2025. Enfin, le Contrat Personnel Global qui passera de 13,35 euros à 13,65 euros par mois.

Ces nouvelles grilles tarifaires entrent en vigueur alors que l'Observatoire des tarifs bancaires indique que les frais bancaires ont progressé en moyenne de 3,1% en 2025. Une hausse nettement supérieure à l'inflation qui s'est limitée à 1% sur la même période.