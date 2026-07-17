Eclipse, pluie d'étoiles filantes, alignement planétaire : c'est bientôt la meilleure nuit de l'année pour observer le ciel

C'est une nuit d'observation à ne pas manquer. En août, trois événements vont se donner rendez-vous dans le ciel.

Préparez-vous à une nuit blanche. Dans moins d'un mois, le 12 août exactement, plusieurs événements cosmiques extraordinaires redessineront le ciel. A commencer par "l'un des événements astronomiques les plus attendus de la décennie en Europe", selon l'Observatoire de Paris. Vers 20 heures, pendant quelques minutes, la Lune occultera complètement le Soleil lors d'une spectaculaire éclipse.

S'il ne sera pas possible d'observer une éclipse totale depuis la France, l'obscuration n'en sera pas moins importante (autour de 90%) sur une large partie de la métropole. Plus on se rapprochera des Pyrénées et de la frontière espagnole, plus le spectacle sera impressionnant, puisqu'en Espagne l'éclipse sera totale, tout comme en Islande et au Groenland.

Reste que ce 12 août 2026 est une date à marquer d'une pierre blanche dans son agenda. Car en plus de l'éclipse solaire, cette journée marquera le pic des Perséides. Une pluie d'étoiles filantes parmi les plus intenses de l'année.

Un pic de Perséides "donne généralement soixante à cent météores par heure", précise la Cité de l'Espace. Toutefois, le centre culturel ajoute qu'il "s'agit là d'une estimation pour un ciel nocturne idéal dans des zones totalement épargnées par la pollution lumineuse (et par beau temps bien évidemment). En pratique, vous en verrez moins."

En revanche, pour observer les météores, un événement joue en notre faveur. Cette pluie d'étoiles filantes tombe en pleine nouvelle lune (phase de la lune qui accompagne systématiquement une éclipse solaire). Il n'y aura donc pas de clair de lune pour parasiter le ciel.

Pour couronner cette journée exceptionnelle, les lève-tôt pourront également admirer à l'aube un alignement de six planètes (Jupiter, Mercure, Mars, Uranus, Saturne et Neptune). Ce phénomène sera visible trente minutes à une heure avant le lever du Soleil, détaille le site spécialisé StarWalk. Les planètes sont alignées le long d'un large arc traversant le ciel d'est en sud-ouest. Avoir un horizon parfaitement dégagé sera indispensable pour les observer.

Notons que seules Mars et Saturne, hautes dans le ciel, seront facilement observables à l'œil nu. Mercure et Jupiter, bien que théoriquement visibles à l'œil nu, seront extrêmement basses sur l'horizon est et risquent d'être noyées dans les premières lueurs de l'aube, rendant leur observation très difficile. Enfin, pour observer Uranus, des jumelles sont nécessaires et pour voir Neptune, il faudra utiliser un télescope.

Cet événement ne se limitera d'ailleurs pas à la matinée du 12 août. Les planètes se déplaçant lentement, l'alignement restera visible plusieurs jours consécutifs. De quoi s'entraîner à repérer leur trajectoire dès les 9 et 10 août, avant de profiter d'un spectacle tout aussi saisissant les 13 et 14 août.