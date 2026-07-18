Les retraités sauront bientôt s'ils sont exonérés de taxe foncière ou s'ils profitent d'une réduction d'impôt : les nouvelles conditions à respecter

Les retraités peuvent profiter d'une baisse ou d'une exonération de taxe foncière en 2026. Les conditions de revenus pour bénéficier de cet avantage fiscal ont été élargies.

Avec un habitant sur 4 à la retraite, la France est l'un des pays d'Europe qui compte le plus de retraités sur son territoire. Des retraités qui, pour l'immense majorité d'entre eux, sont propriétaires. Sur les 17,3 millions de retraités français, environ 73% possèdent au moins un bien immobilier selon les données de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).

Si détenir un titre de propriété confère de nombreux avantages, notamment une sécurité financière, cela oblige également le propriétaire à payer tous les ans des impôts locaux, au premier rang desquels on trouve la taxe foncière. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, l'administration fiscale va envoyer à l'ensemble des propriétaires leur avis de taxe foncière. Ce document indique le montant total de l'impôt local à régler en 2026.

L'ennui, c'est que la facture des propriétaires ne cesse de s'alourdir depuis plusieurs années. Après une progression de 7,1% en 2023, une hausse de 3,9% en 2024, suivie d'une augmentation de 1,7% en 2025, la taxe foncière va encore grimper de 0,8% cette année. Résultat : le montant moyen de la taxe foncière est passé à 1 117 euros en 2025 et devrait s'établir à environ 1 125 euros en 2026.

Les retraités disposent toutefois d'un avantage par rapport aux autres propriétaires. Plusieurs dispositifs leur permettent de réduire considérablement le montant de leur taxe foncière, voire d'obtenir une exonération totale. Les conditions d'accès à ces avantages fiscaux ont été élargies en 2026, permettant à un plus grand nombre de retraités d'en bénéficier.

Pour profiter d'une réduction ou d'une exonération de taxe foncière, les retraités doivent respecter certaines conditions de revenus. Leurs ressources ne doivent pas dépasser des seuils fixés par la loi. L'administration fiscale a publié le 30 juin dernier au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) une mise à jour de ces plafonds. Ils ont été revalorisés de 0,9%.

Ainsi, en 2026, un retraité propriétaire vivant seul doit déclarer un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur à 12 793 euros pour être éligible. Pour un couple de retraités, ce seuil est fixé à 19 626 euros. Chaque demi-part fiscale supplémentaire augmente le plafond de 3 416 euros. Pour rappel, le RFR pris en compte correspond aux revenus perçus par les retraités durant l'année 2025.

L'ampleur de l'avantage fiscal accordé aux retraités respectant ces conditions de revenus dépend de leur âge au 1ᵉʳ janvier 2026. Les personnes âgées de 65 à 75 ans peuvent bénéficier d'une réduction de 100 euros sur le montant de leur taxe foncière. Les personnes de plus de 75 ans obtiennent quant à elles une exonération totale de cet impôt local. En clair, ils n'auront rien à payer. Pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune, il suffit qu'un seul des deux conjoints atteigne l'âge requis pour que le couple profite de l'avantage fiscal correspondant.

Certaines catégories de retraités bénéficient automatiquement d'une exonération de taxe foncière, sans condition d'âge ou de revenus. Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sont exemptés du paiement de cet impôt local.