Ce nouveau géant chinois de la déco à petit prix veut multiplier les ouvertures de magasins en France

Une nouvelle enseigne déco arrive en France. Ses prix accessibles pourraient séduire les amateurs de maison, de voyage et de petits objets design.

Dans l'univers très disputé de la décoration, une nouvelle marque s'apprête à se faire une place dans le quotidien des Français. Son nom : O.C.E, pour "Original". "Colorful". "Essentials". Derrière ces trois lettres, une promesse simple : proposer des objets pour la maison et le quotidien avec une esthétique soignée, inspirée du design nordique, à petits prix.

O.C.E se positionne dans l'univers Home & Lifestyle, à la frontière entre décoration accessible, objets du quotidien, achat plaisir et accessoires pratiques. Son concept repose sur une idée clairement affichée : "Nordic Design, Amazing Life". En d'autres termes, la marque veut transformer chaque recoin de la maison en un espace simple, chaleureux et élégant, grâce à des produits fonctionnels et design.

Sa cible principale ? Les consommateurs entre 18 et 45 ans qui recherchent des produits à forte dimension esthétique et pas chers. Pour les faire venir en boutique, elle arrive avec une gamme très large. Le catalogue annoncé dépasse les 2500 références, couvrant plusieurs univers de la maison et du quotidien. On y trouve des objets liés à la cuisine, au bien-être, aux accessoires, au lifestyle, au voyage, à la salle de bain ou encore aux peluches.

Fondée en 2014, à Guangzhou (Canton), dans le sud de la Chine, O.C.E compte aujourd'hui plus de 180 magasins dans le monde, dont 160 en Chine. En France, son premier point de vente ouvre le 18 juillet au sein du centre commercial Parc Valvert, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Une première étape. Quatre autre magasins sont prévus d'ici la fin de l'année 2026. O.C.E. compte avoir ouvert 15 boutiques en France avant la fin de l'année prochaine.

Le défi s'annonce considérable pour O.C.E, car le marché français de la décoration à petits prix est déjà occupé par des enseignes très installées. Action, devenu incontournable dans les zones commerciales, a franchi le cap des 900 magasins en France, tandis que GiFi, autre poids lourd du bazar et de la décoration accessible, exploite plus de 500 magasins. À ces géants s'ajoutent Centrakor, qui revendique 450 magasins en France, La Foir'Fouille, avec près de 240 magasins. Sans même parler d'IKEA ou du Danois Søstrene Grene. Dans ce contexte, O.C.E ne débarque donc pas sur un terrain vierge : pour se faire une place, la marque devra convaincre face à des concurrents déjà très puissants, capables d'attirer les clients par les prix bas, la variété des produits et une forte présence locale.

Avec ses prix accessibles, ses 2500 références et son univers inspiré du design nordique, O.C.E pourrait donc rapidement attirer les curieux. Dans un marché français friand de décoration abordable et d'objets utiles mais désirables, cette nouvelle enseigne internationale avance avec une promesse facile à comprendre : rendre le design plus accessible au plus grand nombre.