Voici comment transformer 25 jours de congé en 57 jours de vacances dans les 12 prochains mois

Le calendrier scolaire 2024-2025 est dévoilé. Découvrez les dates des vacances par zone, les jours fériés et les conseils pour bien préparer vos congés en famille à l'avance et à moindre coût.

L'année 2024-2025 s'annonce particulièrement favorable aux salariés souhaitant maximiser leurs jours de repos. En effet, la configuration des jours fériés offre de nombreuses opportunités pour transformer astucieusement ses congés en longues périodes de détente. Le début d'année 2025 démarre sur les chapeaux de roue. En posant seulement deux jours, les 30 et 31 décembre 2024, les travailleurs peuvent s'offrir une pause de cinq jours consécutifs. Une transition en douceur vers la nouvelle année, qui permettra de recharger les batteries après les fêtes.

Mais c'est en mai 2025 que la magie opère véritablement. Ce mois s'avère être une véritable aubaine pour les adeptes des longs week-ends. En plaçant stratégiquement cinq jours de congé autour des jours fériés du 1er et du 8 mai, il est possible de s'octroyer pas moins de onze jours de repos d'affilée. Une opportunité en or pour planifier un voyage conséquent ou simplement profiter du printemps.

La période pascale n'est pas en reste. En posant neuf jours entre le 22 avril et le 2 mai, les salariés peuvent bénéficier d'une pause prolongée de seize jours. Une occasion idéale pour des vacances en famille, coïncidant avec les congés scolaires de printemps.

L'été n'est pas moins généreux avec des opportunités autour de la fête nationale et de l'Assomption. Quelques jours posés stratégiquement en juillet et août peuvent offrir des week-ends prolongés de cinq jours, parfaits pour des escapades estivales.

L'automne réserve également son lot de surprises. L'Armistice de novembre peut se transformer en une parenthèse de neuf jours pour ceux qui poseront quatre jours de congé autour du 11 novembre. Quant à la période de Noël, elle promet une fin d'année festive avec la possibilité d'obtenir neuf jours de repos en n'en posant que quatre. Au total, il est donc possible de transformer 25 jours de congé en 57 jours de repos effectif.

Plus généralement, les vacances de Toussaint de l'année scolaire 2024-2025 auront lieu du 19 octobre au 4 novembre pour toutes les zones. Idem pour les vacances de Noël, du 21 décembre au 6 janvier. En revanche, les vacances d'hiver et de printemps seront comme toujours étalées sur 4 semaines selon les zones : Vacances d'hiver : du 8 au 24 février pour la zone B, du 15 février au 3 mars pour la zone C, du 22 février au 10 mars pour la zone A. Vacances de printemps : du 5 au 22 avril pour la zone B (incluant le lundi de Pâques), du 12 au 28 avril pour la zone C, du 19 avril au 5 mai pour la zone A.

Côté jours fériés, les élèves pourront profiter de plusieurs week-ends prolongés grâce aux 11 novembre, lundi de Pâques (21 avril), 1er et 8 mai notamment. Tous bénéficieront aussi du pont de l'Ascension les 30 et 31 mai, ainsi que du lundi de Pentecôte le 9 juin. La fin des cours est prévue le samedi 5 juillet pour l'ensemble des académies.