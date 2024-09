Attention à cette nouvelle arnaque si vous commandez sur Uber Eats ou Deliveroo

La livraison de repas à domicile connaît un essor considérable en France, mais comme pour tout achat en ligne, cette habitude de consommation n'est pas sans risque.

Selon une étude de Food Service Vision, 48 % des Français se sont fait livrer un repas en 2022, un chiffre qui grimpe à plus de 70 % pour les Franciliens. Les géants du secteur, Uber Eats et Deliveroo, se livrent une concurrence acharnée pour dominer ce marché lucratif. Mais, récemment, une nouvelle arnaque fait parler d'elle sur les réseaux sociaux.

Parmi les litiges les plus fréquents, on trouve les erreurs de commande qui ne sont pas nécessairement intentionnelles mais qui lèsent le client. Il arrive qu'un repas moins cher soit livré à la place de celui commandé, ou que certains produits soient complètement oubliés. Plus préoccupant encore, il arrive parfois que la commande n'arrive jamais, mais que le client soit quand même débité grâce à un stratagème plutôt osé. Cette arnaque, qui s'est développée ces derniers mois, se produit aussi bien en France qu'à l'étranger, touchant de nombreux utilisateurs des plateformes de livraison.

Le principe de cette escroquerie, connue sous le nom d'arnaque au faux restaurant, est simple. Les arnaqueurs créent des profils de restaurants fictifs sur les plateformes de livraison. Pour attirer les clients, ils publient des photos de plats appétissants et proposent des offres promotionnelles attractives. Une fois la commande passée et payée par le client, l'escroc l'annule quelques minutes plus tard en invoquant la responsabilité du client. Bien entendu, la livraison n'arrive jamais. La victime peut avoir du mal à prouver sa bonne foi pour obtenir réparation auprès de la plateforme et sur la toile, les témoignages de victimes de cette arnaque se multiplient...

Sur X (anciennement Twitter), un utilisateur londonien, @Louwinkles, racontait en novembre 2023 qu'un livreur l'avait contacté pour lui indiquer que le restaurant n'avait pas sa commande et qu'ils avaient besoin du code Uber pour l'annuler. Le livreur a ainsi pu marquer la commande comme livrée, en ne livrant aucun repas et en gardant l'argent. À la même période, Joshua Meadows en Australie, rapporte avoir été victime du même procédé et n'avoir seulement pu être remboursé des frais d'annulation. En France, une internaute enregistrée sous le pseudo @urasiaan a même dénoncé avoir été victime d'un "faux magasin" sur Deliveroo en juin dernier.

Bien que les plateformes de livraison exigent des documents d'identité et relatifs à l'entreprise pour créer un profil, cette arnaque est rendue possible car les escrocs n'hésitent pas à fabriquer de faux documents. Une faille que les plateformes de livraison doivent apprendre à contourner. A ce sujet, un porte parole de Deliveroo nous a déclaré : "Fort heureusement, les phénomènes de 'faux restaurants' sont d'une rareté extrême sur notre plateforme [...].En cas de suspicion de fraude, [...] si les éléments portés à notre connaissance ne sont pas satisfaisants, nous décidons d'une suspension, voire d'une rupture de la relation commerciale."

Ainsi, mieux vaut commander auprès d'un restaurant que l'on connaît ou a minima faire une recherche sur Internet pour vérifier son adresse physique et ses réseaux sociaux. Par ailleurs, des prix anormalement bas ou des profils ne présentant que des avis positifs ou des commentaires qui trop génériques doivent interpeller. Enfin, il est important de vérifier le périmètre de livraison : en région parisienne, par exemple, celui-ci ne dépasse généralement pas les dix kilomètres.