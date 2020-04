Jusqu'à 1 250 euros d'aide supplémentaire pour les indépendants

Le gouvernement annonce une nouvelle aide financière à destination des commerçants et artisans. Celle-ci sera exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et de contributions sociales.

Outre celle de 1 500 euros issue du fonds de solidarité créé pour soutenir les petits entrepreneurs face à la crise du coronavirus, les artisans et commerçants pourront bénéficier d'une nouvelle aide financière. Celle-ci correspond au montant des cotisations de retraite complémentaire qu'ils ont versées sur la base de leurs revenus de 2018. Son montant pourra atteindre 1 250 euros. Aucune démarche particulière n'est à entreprendre pour en bénéficier : "Cette aide sera versée de façon automatique par les Urssaf et ne nécessitera aucune démarche des travailleurs indépendants concernés", précise Bercy dans son communiqué de presse ce vendredi 10 avril. Cette aide sera par ailleurs exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et de contributions sociales.

Ce nouveau dispositif sera financé par les réserves financières du régime complémentaire des indépendants à hauteur d'un milliard d'euros. "Le recours aux réserves financières se justifie par la gravité de la crise économique qui fragilise l'ensemble des artisans et commerçants, explique le ministère de l'Economie. Le niveau des réserves du régime de retraite complémentaire des indépendants, résultat d'une gestion responsable, permet de financer cette aide exceptionnelle sans remettre en cause la capacité du régime à garantir les pensions sur le long terme."

Cette aide s'ajoute à l'ensemble des mesures déjà prises en faveur des indépendants. A savoir le report automatique du paiement de leurs cotisations sociales personnelles pour les mois de mars et d'avril, l'aide du fonds de solidarité évoquée plus haut, le recours au chômage partiel pour leurs salariés, la possibilité de solliciter un prêt bancaire garanti par l'Etat, l'arrêt de travail indemnisé pour garde d'enfant ainsi que la possibilité de bénéficier d'un arrêt de travail pour les proches d'une personne particulièrement vulnérable au Covid-19.