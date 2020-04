Déconfinement : le matériel indispensable pour protéger les salariés

Le déconfinement sera amorcé le 11 mai prochain, occasionnant le retour d'une partie des salariés dans les entreprises. Découvrez les équipements à installer pour garantir leur sécurité dans les locaux.

Du gel hydroalcoolique

Le gel hydroalcoolique est peut-être l'élément le plus important à prévoir pour le retour sur le lieu de travail de ses salariés, que ce soit dans des bureaux, en usine ou dans les lieux recevant du public. Il existe plusieurs options : vous pouvez décider de fournir des petits flacons individuels à chaque salarié ou alors préférer des distributeurs placés dans les endroits stratégiques : bureaux, open spaces, toilettes, lieux d'accueil. L'idéal est de réussir à faire la liste de tous les lieux où les salariés et les visiteurs sont amenés à manipuler des objets qui pourraient ensuite être touchés par d'autres. Par ailleurs, le savon étant au moins aussi efficace que le gel, il faut veiller à ce que les distributeurs de savon liquide dans les toilettes et autres contenants ne soient jamais vides.

Du désinfectant pour le matériel

Si la désinfection des lieux et du mobilier est en principe assurée par la société de nettoyage en charge de l’entreprise, certains dirigeants voudront peut-être fournir à leurs salariés la possibilité de désinfecter leur plan de travail ou le matériel qu’ils peuvent être amenés à s’échanger. Dans ces cas-là, les professionnels recommandent une désinfection avec de la javel diluée dans de l’eau, avec des produits virucides portant la norme EN 11476, ou avec des lingettes désinfectantes portant la même norme.

Des masques

Le gouvernement a évoqué la possibilité de rendre les masques obligatoires dans l’espace public. Certaines entreprises envisagent déjà de systématiser le port du masque dans leurs locaux. Il est possible de faire appel à des couturiers locaux pour des quantités limitées, ou de les commander en plus grand nombre sur des plateformes regroupant les vendeurs. La région Grand Est a ainsi mis en place sa propre plateforme, sur laquelle il est possible d’acheter différents types de masques par lots de 50 ou 200, tout comme l'Ile-de-France. L’Etat propose également ce service au niveau national via la plateforme StopCovid, à partir de 50 000 masques. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi équiper vos salariés de visières, en plus des masques (leur utilité seule est très limitée).

Des gants

Dans les bureaux, les gants ne sont pas forcément indispensables si les salariés se lavent régulièrement les mains, mais pour les personnes en contact fréquent avec la clientèle et amenées à transporter des objets, comme les livreurs ou les caissiers, cela peut s’avérer très utile.

Des vitres en plexiglas

Ces vitres sont souvent déjà présentes dans les espaces recevant du public, comme les magasins. Dans les open spaces, l'utilité n’est pas forcément avérée, selon certains consultants, surtout dans les cas de figure où seule une partie des salariés revient au bureau (voir notre article sur les modalités de retour des salariés). Néanmoins, pour les dirigeants souhaitant en faire poser, il est possible de trouver des vitres en plexiglas en ligne.