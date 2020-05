Protocole de déconfinement : les règles en entreprise

Pour aider les entreprises à reprendre leur activité à compter du 11 mai tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés, le ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement. Voici les principales mesures.

Le déconfinement en France doit en théorie débuter le lundi 11 mai 2020. En théorie, car la date doit encore être confirmée ce jeudi 7 mai, à l'occasion d'un point sanitaire au cours duquel l'évolution de la situation épidémiologique sera évoquée. Pour accompagner les entreprises à reprendre leur activité tout en garantissant la protection de la santé de leurs salariés, le ministère du Travail a établi un protocole national de déconfinement, rendu public ce dimanche 3 mai, en complément des 48 guides métiers déjà disponibles. Il s'agit de mesures que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place. En cas de non-respect, leur responsabilité civile et pénale est engagée. Découvrez les principales dispositions à mettre en œuvre.

Premières mesures à mettre en œuvre, des mesures de distanciation physique. Il s'agira de :

Ne pas se serrer les mains ou s'embrasser pour se saluer. Pas d'accolade non plus

Respecter une distance physique d'au moins 1 mètre, soit 4 mètres carrés sans contact autour de chaque personne.

La protection de la santé des salariés passe d'abord par des mesures organisationnelles. "Le télétravail doit rester la norme pour toutes les activités qui le permettent pour les prochaines semaines", insiste Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Lorsque le télétravail ne peut pas être mis en œuvre, le séquencement des activités et la mise en place d'horaires décalés permettront de limiter les risques d'affluence et de concentration des personnels de manière à respecter les règles de distanciation physique. Concrètement, cela passe par un nombre maximal de personnes simultanément admises dans un espace donné et par la gestion des flux de circulation dans l'entreprise.

Sur la base de l'avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) du 24 avril 2020, l'exécutif a choisi de retenir un critère "universel" d'occupation maximale des espaces ouverts au public et en milieu de travail (notion de "jauge"). La surface à prendre compte par l'employeur est la surface résiduelle de l'espace considéré, c'est-à-dire la surface effectivement disponible, une fois les parties occupées déduites. Pour un bâtiment de bureaux, par exemple, cette surface représente environ 80% de la surface totale, compte tenu des espaces de circulation, notamment. Ainsi, un établissement disposant d'une surface résiduelle de 160 mètres carrés pourrait accueillir simultanément 160/4. C'est-à-dire 40 personnes ou salariés.

Conformément aux recommandations du HCSP, chaque collaborateur doit pouvoir disposer d'un espace d'au moins 4 mètres carrés, y compris pour circuler. L'employeur doit donc reconsidérer l'organisation de l'espace de travail afin d'éviter ou de limiter au maximum les croisements. Chaque personne travaillant au sein de l'organisation devra être informée des nouvelles conditions de circulation, et dans les locaux de travail, des conditions d'usage des espaces. Quelques exemples de bonnes pratiques à mettre en œuvre en matière de séparation des flux :

Sens unique dans les ateliers, couloirs, escaliers (si le nombre le permet)

Si la configuration du bâtiment le permet, différenciation des portes d'entrées et de sorties afin d'éviter le croisement des personnes.

Limitation du nombre de personnes dans les ascenseurs afin de respecter la distance d'au moins un mètre et afficher clairement les consignes sur les paliers. Dans les sièges d'entreprise en immeuble de grande hauteur, cette contrainte conditionnera les modalités d'organisation (horaires mais aussi début de réunion pour tenir compte du temps nécessaire pour rejoindre le lieu de la réunion)

Mise en place, à l'intérieur du bâtiment, d'un sens unique de circulation avec marquage lisible au sol pour éviter les croisements, les retours en arrière…

Autant que faire se peut, les horaires de pause devront être échelonnés pour éviter les affluences. L'accès aux lieux communs de type machine à café sera contingenté (ruban, plots, barrières, etc.) avec des sens d'arrivée et de départ différents. Un marquage au sol pourra également symboliser la distance minimale à respecter dans la file d'attente.

Le protocole publié par le ministère du Travail contient plusieurs dispositions relatives au nettoyage des locaux

Aérer toutes les 3 heures les pièces fermées, pendant quinze minutes à chaque fois

Pour nettoyer les surfaces, il conviendra d'utiliser des produits contenant un tensioactif (solubilisant les lipides, présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants) qui a pour effet de dégrader les lipides de l'enveloppe du coronavirus et ainsi l'inactiver

Si et seulement si l'évaluation des risques le justifie, une opération de désinfection peut être effectuée en plus de ce nettoyage, au moyen d'un produit répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019), ou d'autres produits comme l'eau de Javel à la concentration virucide de 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide)

Nettoyage régulier des rampes d'escalier (2 fois / jour minimum)

Nettoyage-désinfection plusieurs fois par jour des surfaces et objets régulièrement touchés (boutons d'ascenseur) à l'aide de lingettes ou bandeaux nettoyant contenant un tensioactif.

Le port du masque sera-t-il obligatoire en entreprise ? Oui, si malgré la mise en place de l'ensemble des mesures citées plus haut (télétravail, aménagement des horaires et des tâches, réorganisation des espaces ou du travail, installation de barrières de séparation physique, régulation des flux de circulation, marquage au sol…), le respect de la distanciation physique d'un mètre entre deux personnes ne peut être garanti. Lorsque les gestes barrières peuvent être respectés, le port généralisé du masque est une possibilité, et non une obligation. A noter que l'employeur peut fournir des masques FFP1 ou des masques alternatifs à usage non sanitaires, dits masques "grand public". Il est en revanche déconseillé de porter des gants, ces derniers devenant eux-mêmes des vecteurs de transmission, prévient le ministère du Travail : "Le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur".

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La généralisation des tests ou de la prise de température en entreprise n'est pas recommandée. "Leur usage, possible au cas par cas, doit obéir à des circonstances précises et être encadré par un certain nombre de principes et pratiques", peut-on lire dans le document mis en ligne par le ministère du Travail.