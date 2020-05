Réouverture des magasins : les commerces autorisés à rouvrir ce lundi

Coiffeurs, centres commerciaux, Ikea, salles de sport… Le gouvernement a confirmé ce jeudi 7 mai la réouverture de la plupart des commerces à partir du 11 mai. Certains, en revanche, restent fermés jusqu'à nouvel ordre.

[Mise à jour du jeudi 7 mai 2020 à 17h35] Plusieurs membres du gouvernement ont tenu ce jour une conférence de presse à propos du déconfinement. C'est confirmé : tous les commerces pourront rouvrir progressivement à compter de ce lundi 11 mai. Sauf les cafés, bars et restaurants, pour lesquels une décision sera prise au cours du mois de mai. Les cinémas, salles de spectacle, salles des fêtes et lieux de sports couverts resteront eux aussi fermés à compter du 11 mai. Les centres commerciaux de 40 000 mètres carrés et plus pourront bel et bien rouvrir avec l'accord du préfet, sauf en Ile-de-France, qui apparaît en zone rouge sur la carte du déconfinement dévoilée ce jeudi.

Dans son plan de déconfinement, présenté devant l'Assemblée nationale le 28 avril dernier, l'exécutif prévoit la réouverture de tous les commerces (coiffeurs, magasins de prêt à porter, fleuristes, etc.) à compter du 11 mai à l'exception des cafés, restaurants, grands musées, les cinémas, les salles de concert et les théâtres. Les bibliothèques, médiathèques et les "petits musées" pourront quant à eux rouvrir leurs portes, à condition de respecter les recommandations sanitaires (pour en savoir plus sur le sujet, reportez-vous à notre article sur le protocole national de déconfinement publié le 3 mai par le ministère du Travail).

Amazon a suspendu toute activité pour ses entrepôts en France depuis le 16 avril jusqu'au 5 mai inclus. Une réunion avec le Comité social et économique (CSE) était prévue ce mardi 5 mai, et le projet de prolongation de la suspension jusqu'au 8 mai figurait à l'ordre du jour. Aucune information n'a filtré depuis.

Les centres commerciaux, qui abritent commerces alimentaires et non alimentaires, pourront de nouveau recevoir du public à compter de ce lundi 11 mai, à condition que leur surface soit inférieure à 40 000 mètres carrés, comme l'a précisé le Premier ministre le 28 avril dernier lors de la présentation du plan de déconfinement à l'Assemblée nationale. L'exécutif entend par là éviter que ces centres n'attirent "des populations hors du bassin de vie".

A partir de 40 000 mètres carrés de surface, les préfets auront la possibilité de maintenir les centres commerciaux fermés s'ils estiment que le respect des gestes barrières et la distanciation sociale y sont trop difficiles à mettre en œuvre. En Ile-de-France, accord du préfet ou pas, les centres commerciaux de 40 000 mètres carrés et plus resteront fermés à compter du 11 mai.

Considérés comme "non essentiels à la vie de la nation", les magasins de bricolage n'étaient pas autorisés à accueillir du public les premiers jours du confinement. Mais un arrêté du 16 mars a permis aux "commerces de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé" de rester ouverts. Dans un premier temps, le drive et le click and collect étaient privilégiés par les enseignes qui ont saisi cette opportunité. Depuis fin avril, certaines ont même ré-ouvert progressivement à des horaires quasi habituels. Les magasins de bricolage font donc bien évidemment partie de ceux autorisés à rouvrir à compter du 11 mai.

Les restaurants McDonald's rouvrent progressivement en drive, click and collect et livraison à domicile depuis le lundi 20 avril dernier. Cliquez ici pour trouver un restaurant ouvert près de chez vous.

Il est de nouveau possible d'acheter en ligne sur le site Internet d'Ikea depuis le 16 avril dernier. L'enseigne suédoise a également rouvert la "vente à emporter" depuis ce samedi 2 mai et a, pour l'occasion, fait baisser les tarifs de ce mode de collecte de 14 à 5 euros. Les magasins Ikea font partie de ceux qui pourront rouvrir progressivement à compter du 11 mai prochain. Toutefois, pour les magasins Ikea qui se trouvent dans un centre commercial d'une surface supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés, cette réouverture sera suspendue à l'accord du préfet.

Le plan de déconfinement présenté par le gouvernement ne prévoit pas la réouverture des salles de sport à compter du 11 mai. Lors de sa conférence de presse sur le déconfinement, l'exécutif a même pris soin de préciser que les lieux de sports couverts resteraient fermés à partir du 11 mai. Seule sera autorisée la pratique sportive individuelle en extérieur.

Selon la société de gestion financière UBS, les parcs d'attraction Disney du monde entier, dont Disneyland Paris, pourraient rester fermés jusqu'en 2021. Le groupe pourrait en effet attendre que la rentabilité de ses parcs puisse être assurée tout comme la sécurité du public et celle de ses employés.

Il ne s'agit pas de commerces à proprement parler, mais on aime s'y balader. La réouverture des plages, qui n'était initialement pas prévue avant le 1er juin 2020, sera finalement possible à compter du 11 mai. Le préfet pourra autoriser l'accès aux plages, lacs et centres nautiques sur demande des maires, qui devront garantir le respect des règles sanitaires.