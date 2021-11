Omicron : 4 scénarios pour l'économie dans les mois à venir

Alors que le nouveau variant du Covid-19 affole la planète, la banque Goldman Sachs a publié ses prévisions pour l'évolution de l'économie : croissance du PIB, inflation et marché de l'emploi.

Alors que peu d'informations sont actuellement disponibles sur le variant Omicron, que cela soit sa contagiosité, sa létalité ou même son niveau de diffusion, la banque Goldman Sachs a établi 4 scénarios pour l'évolution de l'économie en 2022 en fonction de ces paramètres. Dans un premier scénario, appelé "downside", les analystes de la banque partent sur une transmissibilité plus importante que Delta, une capacité à infecter les vaccinés mais une efficacité du vaccin sur les cas graves, menant à une augmentation faible de la mortalité. Le second scénario, appelé "severe downside" se base, lui, sur une résistance de Omicron au vaccin à la fois pour la transmissibilité mais également pour les formes graves. Le troisième scénario "False alarm", envisage que Omicron se répande moins vite que Delta et qu'il n'arrive pas à prendre l'ascendant sur ce virus ailleurs qu'en Afrique du Sud. Enfin dans le 4e scénario, "upside", Omicron serait plus transmissible mais moins létal que Delta. Il prendrait le pas sur ce dernier et contribuerait alors à "normaliser" l'économie plus vite qu'anticipé avec Delta. Pour chacun des scénarios, Goldman Sachs évalue les conséquences en termes de croissance mais aussi d'inflation :

4 scénarios pour Omicron. © Goldman Sachs Global Investment Research

Le scénario développé par Goldman Sachs, compte-tenu des éléments connus actuellement, est le "downside". Dans ce scénario, les états renforceraient les mesures de freinage. La banque a construit un indice, Effective lockdown index (ELI), qui transcrit en un chiffre l'ensemble des restrictions imposées par les gouvernements sur la vie des citoyens. L'indice a atteint 55 pour le 1er confinement du printemps 2020 et baisse continuellement, à 30 pour le variant alpha (anglais) et 25 pour le variant Delta (indien). Actuellement légèrement au-dessus de 10, il pourrait augmenter de 5 points au pic d'Omicron en mars 2022. Soit la moitié des restrictions causées par Alpha l'hiver dernier (l'indice avait alors progressé de 10 points). Dans ce scénario, des vaccins adaptés à Omicron seraient distribués à partir du printemps, permettant de faire baisser les restrictions dès l'été.

Indice des mesures de freinage. © Goldman Sachs Global Investment Research

Quelles conséquences pour l'économie ? Goldman Sachs estime que 10 points d'ELI réduisent le PIB mondial de 1,9%. En conséquence, la croissance du PIB mondial serait revue à 2% au Q1 2021. Soit une baisse de 2,5 points par rapport au Q4 2020. Pour l'ensemble de l'année 2022, la croissance du PIB mondial atteindrait 4,2% soit une baisse de 0,4 point liée à Omicron. Cette baisse serait rattrapée en 2023, avec 3,8% de croissance, soit 0,3 point de plus que prévu.

Evolution du PIB mondial dans le scénario "downside". © Goldman Sachs Global Investment Research

Enfin, notons dans le premier tableau que, quel que soit le scénario envisagé, la banque ne prévoit pas une progression plus importante qu'anticipée de l'inflation. Elle dit ne pas savoir pour les scénarios "downside" et "severe downside", maintient ses prévisions pour le scénario "false alarm" et anticipe même une baisse pour le "upside". Quand les caractéristiques du variant seront mieux connues, nul doute que Goldman Sachs validera soit son scénario majeur "downside", soit choisira de se reporter sur l'un des autres scénarios et publiera des prévisions plus détaillées.