Sobriété énergétique des entreprises : ce que l'on sait

ECONOMIE ENERGIE ENTREPRISE. L'exécutif appelle chaque entreprise à établir son propre plan de sobriété en septembre et travaille sur un mécanisme de droit à consommer pour les entreprises consommatrices de gaz.

[Mise à jour du jeudi 1er septembre 2022 à 11h34] "Il n'y aura pas de coupures de gaz pour les ménages", a répété ce jeudi matin Elisabeth Borne au micro de France Inter. Mais, alors que l'approvisionnement énergétique est au cœur des préoccupations en France à l'approche de l'automne, à quoi doivent s'attendre les entreprises ? "On discute avec celles qui consomment beaucoup de gaz pour regarder quelles seraient les conséquences si on leur coupait, a déclaré la Première ministre. On travaille aussi à un mécanisme de droit à consommer. Une entreprise à qui l'on demanderait de couper le gaz pourrait se mettre d'accord avec une autre entreprise pour laquelle c'est moins grave. Elles échangeraient des droits à consommer", a-t-elle expliqué. Nous n'en arriverons peut-être pas là. Si l'objectif de baisse de 10% de la consommation d'énergie est atteint, 'il n'y aura pas de restrictions", rassure la Première ministre.

Pour rappel, lors de son discours à l'université d'été du Medef ce lundi 29 août, Elisabeth Borne en a appelé à la responsabilité des entreprises en matière de sobriété énergétique et a déclaré attendre les actions suivantes :

Chaque entreprise devra établir en septembre son propre plan de sobriété.

Chaque entreprise devra nommer un ambassadeur de la sobriété , sur le modèle des référents Covid en entreprise.

, sur le modèle des référents Covid en entreprise. Les entreprises doivent accompagner les salariés vers l'adoption de mobilités plus propres et à l'adaptation des moyens de déplacement. Les entreprises doivent également favoriser "les nouvelles façons de travailler".

"Si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées, avait alors mis en garde la Première ministre, avant de donner rendez-vous aux patrons début octobre. Nous disposerons des plans engagés et des dernières prévisions des experts. Je présenterai alors les divers scénarios et nous aurons une vision plus claire du risque de rationnement."

Qu'est-ce qu'un "ambassadeur de la sobriété" ?

Lors de son discours devant les grands patrons, Elisabeth Borne a appelé les entreprises à mettre en œuvre une idée proposée par le Medef : désigner un "ambassadeur sobriété" dans chaque entreprise. "Ce modèle avait bien fonctionné avec les référents Covid", a estimé la Première ministre. Si l'on se base sur ce qu'étaient les référents Covid en entreprise, voici ce qu'il faut savoir sur un ambassadeur de la sobriété :

Il a pour mission de s'assurer de la mise en œuvre des mesures définies et de l'information des salariés.

Son identité et sa mission sont communiquées à l'ensemble du personnel.

Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant.

Quelles sont les pistes envisagées par le Medef ?

Parmi les pistes à l'étude par le Medef : la baisse du chauffage des bureaux en hiver. La température maximale pourrait y être fixée à 19 degrés. Un effort jugé "acceptable pour tout le monde", a estimé Geoffroy Roux de Bézieux. "Ça ne pose pas de problème particulier. Ça permettra des réductions", a déclaré lundi 29 août 2022 sur France Inter le président du Medef.

L'optimisation des trajets domicile-bureau des collaborateurs est également envisagée pour répondre à cette demande de sobriété énergétique. "Mais il y a une limite, on ne peut pas faire covoiturer tout le monde", juge Geoffroy Roux de Bézieux.

Quant à l'objectif global de sobriété énergétique fixé par le gouvernement à 10% d'économies d'énergie, il n'est "pas impossible" à atteindre, a déclaré le président du Medef. "C'est un effort significatif, mais absolument indispensable parce que ce qu'on veut éviter, c'est le rationnement ou le délestage, c'est-à-dire arrêter la production dans certains cas", a-t-il souligné.

Que prévoit la grande distribution en matière de sobriété énergétique ?

Les patrons de la grande distribution se sont accordé sur un plan de "sobriété énergétique", rendu public le 18 juillet 2022. Signé par Michel-Edouard Leclerc, Alexandre Bompard (Carrefour), Philippe Brochard (Auchan), Vincent Bronsard (Intermarché), Dominique Schelcher (Système U), Tina Schuller (Casino), Guillaume Sénéclauze (Monoprix) et contresigné par la Fédération du commerce et de la distribution et le Conseil national des centres commerciaux, le texte prévoit de déployer à l'automne des "mesures communes et concrètes". Les actions prévues sont les suivantes :

L'extinction des enseignes lumineuses "dès la fermeture du magasin" . Le plan prévoit aussi de "systématiser la baisse d'intensité lumineuse", en réduisant de moitié l'éclairage de la surface de vente avant l'arrivée du public et de 30% lors des "périodes critiques de consommation".

. Le plan prévoit aussi de "systématiser la baisse d'intensité lumineuse", en réduisant de moitié l'éclairage de la surface de vente avant l'arrivée du public et de 30% lors des "périodes critiques de consommation". La coupure du renouvellement d'air la nuit.

Le décalage de la production de glace.

La baisse de la température des points de vente à 17 degrés cet automne et cet hiver, en cas de demande d'une autorité régulatrice.

Quels efforts pour le secteur du logement ?

Dans le cadre du plan global de sobriété énergétique, l'exécutif a lancé le 27 juillet 2022 une concertation avec les acteurs du logement. Ce groupe de travail, composé de représentants des bailleurs publics et privés, de promoteurs, d'associations et de fédérations professionnelles de l'immobilier, doit formuler en septembre ses recommandations à la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et à son collègue délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, pour "prendre le chemin d'une réduction de la consommation".

Selon la ministre, le plan de sobriété énergétique dans le secteur du logement devra s'atteler à :

"Faire appliquer, voire faire connaître les réglementations en vigueur", en rappelant d' utiliser la climatisation uniquement lorsque la température intérieure dépasse 26 degrés , et d' activer le chauffage uniquement lorsqu'elle est inférieure à 19 degrés .

, et d' . "Amplifier les dispositifs qui existent et qui marchent." Concernant le chauffage, Ma Prime Rénov doit être étendue à 700 000 logements par an.

Vers un contrôle des entreprises ?

A noter que le gouvernement ne prévoit pas pour le moment des contrôler les entreprises à ce sujet. "Ce n'est pas notre état d'esprit du tout. C'est dans l'intérêt des entreprises de réduire leurs dépenses", a affirmé Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, le lundi 29 août 2022 sur LCI.