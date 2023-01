Qui sont les 10 meilleurs employeurs de France en 2023 ?

Ce classement publié par le jobboard Glasdoor se base sur les avis laissés par les salariés. Six des entreprises du top 10 sont issues de la tech.

La huitième édition du prix du Choix des employés 2023 de Glassdoor en France, dévoilé ce 11 janvier, fait la part belle aux entreprises de la tech. Six d'entre elles figurent dans le top 10. Se basant sur les avis laissés par les salariés, volontairement et anonymement, sur son site au cours de l'année passée, Glassdoor dévoile un classement des 25 meilleures entreprises où travailler (parmi celles employant plus de 1 000 salariés) en France en 2023. Ces dernières sont classées selon la note obtenue sur une échelle de cinq points.

Les dix meilleurs employeurs 2023 en France

Google (4,7) Murex (4,7) Leboncoin (4,7) Schneider Electrics (4,7) Retail Renault Group (4,7) SAP (4,7) Michelin (4,6) Bpifrance (4,6) Criteo (4,6) Salesforce (4,6)

Murex, Schneider Electrics, Retail Renault Group, SAP et Salesforce figuraient déjà dans le Top 10 du classement 2022. Pour avoir une chance d'intégrer le classement, une entreprise doit avoir reçu au moins 20 avis partagés par des salariés basés en France entre le 19 octobre 2021 et le 17 octobre 2022. Elle doit également avoir obtenu "une note générale d'au moins 3,5 et une note minimum de 2,5 sur chaque évaluation du lieu de travail (perspectives de carrière, rémunération et avantages, culture et valeurs, diversité et inclusion, équipe dirigeante et équilibre vie professionnelle/vie privée)", précise Glassdoor. Le job board assure prendre en compte "divers types de situations professionnelles, notamment à plein temps, à temps partiel, sous contrat à durée déterminée et indépendant", mais exclut les avis laissés par les stagiaires.