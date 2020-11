Exclusif : qui sont les pros les plus influents sur LinkedIn ?

Découvrez les résultats de la cinquième édition française du LinkedIn top Voices, qui distingue les personnalités combinant le mieux activité, engagement et gain d'abonnés.

Et de cinq pour le classement des Top Voices réalisé chaque année par Linkedin. Dans le palmarès français, le réseau social professionnel distingue les 10 influenceurs et les 25 membres les plus influents sur la plateforme en France, en fonction de leur activité sur le site (articles, partages, commentaires et vidéos) *. Le JDN vous dévoile en exclusivité le top 10 des participants au programme Influencers en 2020 (ci-dessous) suivi de la liste des 25 membres les plus influents (ci-après).

Sans surprise, le classement 2020 reflète l'actualité de l'année écoulée, marquée par la crise du coronavirus. "Beaucoup de professionnels se sont exprimés sur la manière dont ils ont réagi à la crise pour réorganiser leur activité. Michel-Edouard Leclerc a expliqué comment il a organisé ses magasins pour gérer les stocks, faire en sorte que les drive fonctionnent, et a partagé des photos en direct de ses supermarchés. La chef Anne-Sophie Pic a quant à elle raconté comment elle a basculé dans la vente à emporter", détaille au JDN Sandrine Chauvin, directrice de la rédaction LinkedIn Actualités. Le président du groupe E. Leclerc n'a toutefois pas attendu 2020 pour s'arroger la première place de ce classement, qu'il a déjà occupée trois fois par le passé.

Sur la troisième marche du podium, le présentateur Jamy Gourmaud a quant à lui fait mouche avec des vidéos partagées en natif sur Linkedin pour expliquer d'où provient la moutarde, comment se forment les marées ou encore comment fonctionne un microphone. A la 4e place, le Premier ministre Jean Castex a pour sa part utilisé Linkedin pour, entre autres, rappeler les mesures mises en place par le gouvernement pour aider les entreprises impactées par la crise.

Des sujets majoritairement en lien avec le Covid, donc, mais pas que. "Beaucoup de personnes ont pris la parole sur des thématiques déjà présentes avant la crise, relève Sandrine Chauvin. C'est le cas de l'économie sociale et solidaire, des inégalités ou encore de la nécessité, une fois venu le temps de la reprise, d'une croissance inclusive en termes d'ethnie et de genre." Des sujets chers à Nicolas Froissard, porte-parole groupe SOS, Pascale Brousse, fondatrice Trend Sourcing ou encore Bayram Tayari, fondateur d'On Lâche Rien, à l'initiative de l'opération "#1semaine1cv", au cours de laquelle l'entrepreneur social a partagé le CV d'une personne en recherche d'emploi sur la plateforme, lui faisant ainsi profiter de son réseau. Tous les trois figurent parmi les 25 membres les plus influents de Linkedin en 2020 aux côtés de la maire de Paris Anne Hidalgo ou encore de la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse. Voici la liste complète :

*Pour réaliser ce classement, Linkedin mêle indicateurs qualitatifs et quantitatifs comprenant l'engagement (réactions, commentaires et partages sur le contenu de chaque membre), la fréquence de publication et l'augmentation du nombre d'abonnés. La période d'analyse pour le classement 2020 s'étale du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Le réseau social exclut de l'étude ses propres employés, ceux de Microsoft, ainsi que les membres participant à des campagnes ou à des cours pour sa marque.

Le programme Influencers de LinkedIn en France compte une soixantaine de personnalités de la société civile, politiques, dirigeants d'entreprises, sportifs, qui publient régulièrement sur la plateforme afin de partager leurs actualités et d'engager une conversation avec les membres de la plateforme. Ils sont sélectionnés par la rédaction de LinkedIn sur invitation uniquement et reconnaissables via un badge "In" bleu ou la mention "Influencer" sur le profil. Plus d'infos ici.