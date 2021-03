Les recrutements des ESN en 2021

Accenture Consultant, développeur, architecte SAP, Java, Data, Salesforce, cloud, cybersecurité, finance de marché

Alten Ingénieur études et conception, ingénieur industrialisation, ingénieur informatique, ingénieur électronique, chef de projets, administrateurs systèmes et réseaux, chargé d'affaires Développeur (C, C++, Java, Python, Full Stack), data scientist, cybersécurité, AMOA ERP, Ingénierie système mécanique et électronique, Automaticien, Intelligence Artificielle, Robotique, Système ADAS, Hydrogène, Sûreté nucléaire, naval

Atos Ingénieur études et développement, intégrateur télécom, architecte systèmes, ingénieur infrastructure, consultant ERP/SAP, consultant et ingénieur en sécurité, chef de projet, directeur de projet, data scientist, data engineer, consultant IA, ingénieur système électronique, Scrum master / product owner / tech lead, expert RPA, consultant DevOps, consultant en conduite du changement, consultant SIRH Java, Python, C#, Web (PHP, CSS, HTML), soft embarqué, DevOps ((AWS, Docker, GitHub, Apache Mesos, Debian, Ansible, Azure…), Sharepoint, OpenSource, AngularJS, .NET, SCRUM, SAP, SAP /HANA, systèmes critiques, technologies sécurité (IP, chiffrement, authentification, contrôle d'accès, gestion des identités…)

Capgemini Développeurs, architectes, chefs de projet, ingénieurs système embarqués, ingénieurs Réseaux, consultants techniques ou fonctionnels, consultants en stratégie et organisation, commerciaux, ingénieurs en cybersécurité, data analystes, ingénieurs nucléaire et ingénieurs ferroviaires Nous continuons en 2021 à faire un focus sur les NTIC (type Java J2EE, .NET, FullStack, etc) et sur les technologies dites SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud) : l'accent est donc mis sur les technologies liées à l'expérience et à la relation client ainsi qu'au digital, telles que Hybris (SAP), Salesforce, Exalead ou encore Eloqua (Oracle), et celles liées au Big Data (Hadoop, Pivotal…), pour répondre aux attentes des entreprises en matière de services digitaux et mobiles. En termes de compétences, tout ce qui est lié aux méthodes Agiles (Devops/Scrum…). Côté Altran, il y a également un besoin pour des expertises en ingénierie des systèmes complexes, le développement logiciel embarqué et la conception de systèmes électroniques

CGI Tech lead Java et développeur JAVA confirmé, Expert DevOps, architecte data, consultant solutions SAP, agent de support applicatif N2/N3, consultant expérimenté CRM SIEBEL, chef de Projet Infrastructure, architecte Cloud Cybersécurité Java, DevOps, Data, SAP, support applicatif, CRM SIEBEL, infrastructure, cloud, cybersécurité

Devoteam Consultants en technologies, tech leaders et experts confirmés dans les domaines du cloud, de l'hyper automation, de la cybersécurité et des réseaux, des Data et de l'IA, des outils collaboratifs, du CRM, du développement, de l'API management. Ainsi que des Consultants en Management ayant des compétences autour de la stratégie, du business, de la transformation et de la digitalisation des organisations et des processus ainsi que des Creativ Technologists spécialistes de l'expérience client : UX designers, Product Owners, Chefs de projets.

Econocom Concepteur-Développeur, Consultant Fonctionnel, Ergonome Web, Ingénieur Support Applicatif, Bid Manager, Responsable d'Offres, Ingénieur Commercial / Ingénieur d'Affaires / Business Developer, Architecte Technique, Consultant Big Data, Administrateur Infrastructures, Analyste Sécurité, Expert Poste de Travail, Ingénieur Exploitation Production, Ingénieur Infrastructures, Responsable Sécurité SI, Technicien Infrastructures, Chef de Projet, Project Manager Officer (PMO), Services Delivery Manager, Directeur de Programme, Technicien Support Utilisateur, Technicien Support VIP, Technicien Apple, Customer Care, Acheteur, Juriste Cloud & DevOps, Infrastructure & Hybridation Cloud, Cybersécurité, Big Data, Environnement utilisateurs, Environnement mobile Apple, Développement commercial (IT, Leasing, efficacité énergétique, Gestion/administration des ventes, Finance (comptabilité, contrôle de gestion), Juridique (droit des sociétés, droits des affaires/contrats), Ressources Humaines (recrutement, gestion, développement, paie, direction)

Inetum Développeurs & technical leader, Consultants en solution, Business analyst, Ingénieurs DevOps / SysOps, Chefs de projet, Coach agile, Ingénieurs systèmes/réseaux DevOps, Cloud, langages de programmation web, Unix, Microsoft, Salesforce, cybersécurité, expertise métier banque/assurance.

Modis Ingénieur DevOps, Ingénieur Cybersécurité, Data Analyste, Architecte, Développeur JAVA/.Net/JS, Ingénieur IOT, Automaticiens, Techniciens PDMS, Administrateur Systèmes et Réseaux, Techniciens Infrastructure et réseaux, Datascientist, Technicien, Ingénieur Azur, Ingénieur Cloud, Chef de projet IT, Développeur d'applications mobiles, Ingénieur Systèmes embarqués, Développeur Salesforce, Administrateur Salesforce, Chef de projet IT Cloud et infrastructure, datas, cybersécurité, cognitives technologie, nucléaire, Energie renouvelables, mobilité électriques, smart industries, IOT, industrie 4.0, BIM, JAVA, Salesforce, .Net, Angular

Neurones Consultants en transformation digitale, innovation, Experts IoT, Ingénieurs DevOps, Product owners, Scrum Masters, UX-UI designers, Business analysts, Data scientists, Ingénieurs Cloud, Experts cybersécurité, Techniciens support bilingues, Bid Managers, Ingénieurs d'Affaires, Entrepreneurs Cloud, cybersécurité, automatisation des infrastructures, digital workplace, accompagnement des utilisateurs, projets digitaux (agile, UX/UI, DevOps, mobilité, IoT), SAP, process métiers (BPM, RPA, dématérialisation), big data, IA, blockchain, finance de marché, conseil en management, en marketing et en transformation digitale

Open Développeur Full Stack, Développeur Front End, Développeur Mobile, Designer UX/UI, PMO, Scrum Master, Chef de projet Web, Chef de projet AMOA, Ingénieur DevOps, Ingénieur Cloud, Ingénieur Cybersécurité, Ingénieur Systèmes, Réseaux, Architecte Technique, Data Scientist, Data Analyst, Développeur e-commerce, Ingénieur de Tests DevOps, Cloud (Azure), Cybersécurité, Mobilité, Web, Direction de projets à engagement de résultats, Big Data, E-Commerce, IoT

Orange Business Services Ingénieurs études et développement, support et exploitation, système et réseaux, DevOps, Cloud, experts virtualisation et techniques, chefs de projet, consultants, ingénieurs avant-vente, business managers spécialisés

Scalian Ingénieur en développement, consultant qualité, consultant AMOA, chef de projets C++, Systèmes embarqués, Java J2EE, Angular full stack, Devops, Cybersécurité, Assurance Qualité Logiciel

SII Développeurs et Tech leader, Consultants DevOps, Consultant Test, ingénieurs logiciels embarqués, Ingénieurs et Chefs de projet infrastructure systèmes et réseaux, Data Engineer, Scrum Master, consultants MOA, ingénieurs systèmes aéronautiques Java Fullstack, PHP, Angular, Node JS, C#, C++, Big Data, Cloud, Virtualisation, cybersécurité