Cette simple loi d'un chercheur canadien explique pourquoi votre chef est sûrement incompétent

Connaissez-vous le principe de Peter ? Cette théorie, formulée par le chercheur canadien Laurence J. Peter, met en lumière un phénomène courant dans les organisations : la promotion des individus jusqu'à leur niveau d'incompétence. Selon ce principe, les employés compétents sont régulièrement promus dans leur hiérarchie jusqu'à atteindre des postes où ils ne sont plus aussi performants. Autrement dit, votre chef actuel est probablement incompétent.

Cette situation découle d'un raisonnement simple. Dans une entreprise, lorsqu'un employé fait preuve de compétences et d'excellence dans son domaine, il est souvent récompensé par une promotion. Cependant, cette promotion le conduit à occuper des fonctions qui demandent des compétences différentes de celles qu'il avait initialement. Si cette personne ne parvient pas à maîtriser ces nouvelles responsabilités, elle atteint son niveau d'incompétence et reste bloquée à ce poste.

L'importance d'une formation continue

Le principe de Peter souligne ainsi les limites du système hiérarchique et met en évidence le besoin de reconnaître et de développer les compétences spécifiques à chaque poste. Il rappelle également l'importance d'une formation continue et d'un suivi régulier des performances des employés afin de prévenir la stagnation et l'incompétence.

En conclusion, la compréhension du principe de Peter peut vous aider à mieux comprendre pourquoi certains chefs peuvent sembler incompétents. Cela souligne l'importance pour les organisations de mettre en place des processus de sélection et de promotion basés sur les compétences spécifiques requises pour chaque poste. De plus, en tant qu'individu, il est essentiel de continuer à développer ses compétences et de rechercher des opportunités d'apprentissage et de croissance professionnelle afin d'éviter de tomber dans le piège de l'incompétence à mesure que vous progressez dans votre carrière.