Réforme du RSA : un nouveau vote fixe la durée d'activité hebdomadaire obligatoire

La loi sur le Plein emploi visant à ramener le taux de chômage à 5% d'ici 2027 prévoit de grands changements pour les bénéficiaires du RSA, notamment un nombre d'heures d'activité obligatoire à effectuer chaque semaine.

[Mise à jour du 10/11/2023 à 12h10] L'adoption du projet de loi pour le Plein emploi par les sénateurs, tel que rédigé par la commission mixte paritaire, ce jeudi 9 novembre a permis de préciser un point important sur la réforme du RSA, à savoir la durée de travail hebdomadaire que devra effectuer chaque bénéficiaire de cette aide sociale.

Le vote à 243 voix contre 99 pour l'adoption du texte permet en effet de fixer la durée de travail hebdomadaire à 15 heures minimum pour les bénéficiaires du RSA, mais cette mesure concerne aussi les demandeurs d'emploi. Une durée qui pourra néanmoins "être aménagée pour des raisons liées à la situation individuelle de l'intéressé" précise le site du Sénat.

Le projet de loi avait déjà été adopté dans les grandes lignes par les députés et les sénateurs. Désormais, les députés doivent à leur tour voter pour la version intégrant les conclusions de la commission mixte paritaire afin qu'il puisse être définitivement adopté. Ce texte comprend également de faire des communes de 10 000 habitants et plus, des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant, afin de faciliter le dispositif de garde et de lever un frein à la reprise de l'emploi chez de nombreux parents.

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la loi sur le Plein Emploi devrait aussi permettre de renommer Pôle Emploi et France Travail et faire baisser le taux de chômage aux alentours de 5% d'ici 2027, alors qu'il est actuellement de 7,2%.

France Travail pour remplacer Pôle Emploi

Pour "permettre l'inscription systématique, facilitée et accélérée de toutes les personnes en recherche d'emploi ou d'une orientation", l'exécutif mise sur le remplacement de Pôle emploi par un nouvel opérateur aux compétences élargies : France Travail. Cette création, mesure-clé de la réforme, doit intervenir dès le 1er janvier 2024.

Les bénéficiaires du RSA inscrits d'office au nouveau Pôle emploi

Concrètement, la loi prévoit d'inscrire automatiquement les bénéficiaires du RSA à France Travail au moment de leur demande d'ouverture de droits. "La finalité est l'insertion professionnelle pour tous", précise la synthèse du dossier de presse. Le gouvernement justifie par ailleurs la mesure par le besoin de "connaitre à l'échelle d'un territoire l'ensemble des personnes en recherche d'emploi et la nature de leurs besoins et aspirations".

Un contrat d'engagement pour tous les demandeurs d'emploi

La loi Plein Emploi devrait imposer 15 heures d'activité obligatoire aux bénéficiaires du RSA (sauf cas particuliers) et, suite à l'adoption d'une sanction appelée suspension-remobilisation le 29 septembre dernier, les personnes qui ne respectent pas leur contrat d'engagement pourraient être pénalisées. C'est le conseil départemental qui décidera ou non de suspendre le versement du RSA. Toutefois, il pourra être réattribué rapidement si le bénéficiaire respecte finalement son contrat d'engagement. Il aura alors la possibilité de récupérer les sommes perdues de manière rétroactive, mais dans la limite de 3 mois de versement seulement.

Des nouveautés pour les demandeurs d'emploi et les travailleurs en situation de handicap

Pour considérer les demandeurs d'emploi en situation de handicap comme des demandeurs d'emploi avant tout, le texte porté par l'exécutif prévoit de les accompagner dans l'emploi "prioritairement en milieu ordinaire". L'opérateur France Travail sera en charge de cet accompagnement, "en lien avec les opérateurs spécialisés", peut-on lire dans le dossier de presse. La réforme entend également simplifier les démarches pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et aligner les droits des travailleurs en Esat sur ceux des salariés ordinaires.

Un accord sur le service public de la petite enfance

S'il avait été supprimé à l'Assemblée, le service public de la petite enfance a fait son retour en commission mixte paritaire. Les communes de 10.000 habitants et plus auront la responsabilité d'organiser l'accueil des jeunes enfants. Le texte prévoit également une disposition pour renforcer le contrôle des crèches et éviter les cas de maltraitance. Ces mesures devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2025.