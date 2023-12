Ce DRH a une méthode imparable pour obtenir une augmentation pendant l'entretien annuel

Les entretiens annuels approchent et beaucoup de salariés se demandent comment obtenir une augmentation. Voici la méthode à suivre pour aborder la négociation salariale dans les meilleures conditions.

Chaque année, les entretiens annuels sont l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et pour beaucoup de salariés, de tenter de renégocier leur salaire. Pierre Audierne, directeur des ressources humaines chez Smile & Pay et co-fondateur du podcast "ça vient des RH", a partagé ses conseils au JDN pour aborder cette question.

Le jour de l'entretien annuel, le manager fait le point avec le salarié, en principe à l'aide d'un template rempli préalablement par les deux parties. Il aborde les objectifs, les moyens mis à disposition pour les atteindre, les volontés du salarié de se former, d'évoluer, son bien-être au sein de l'équipe… et dans l'idéal il ouvre le débat sur les prétentions salariales de son collaborateur. S'il ne le fait pas, c'est au salarié de franchir le pas pour espérer obtenir une augmentation, mais dans tous les cas, pour parler chiffres, Pierre Audierne déconseille une chose.

Selon lui, pour réussir la négociation de son salaire en entretien annuel, il est essentiel ne pas se montrer fermé et cela passe par deux choses. La première est de ne pas estimer qu'une augmentation est un droit. Au contraire, il faut pouvoir justifier sa demande et donc mettre en avant ses réussites, qu'elles soient liées à l'atteinte d'objectifs ou à des éléments moins chiffrables comme l'investissement personnel, l'accompagnement de collègues sur des missions, la mise en œuvre des valeurs de l'entreprise… Il faut "dérouler ses arguments" et "rester maître de ses émotions".

Dans un deuxième temps, faire preuve d'ouverture passe aussi par le fait de ne pas limiter la négociation salariale à l'augmentation du salaire fixe. Aligner sa vision du salaire avec celle de l'employeur est déterminant pour la qualité de l'échange, et cela permet d'avoir plusieurs leviers de négociation. Le manager ou le responsable des ressources humaines présent à l'entretien peut par exemple refuser totalement ou partiellement une augmentation du salaire fixe, mais se montrer plus flexible sur le variable ou d'autres avantages que peut offrir le poste. Par ailleurs, il faut également prendre en compte les mesures en faveur de l'ensemble des employés comme l'amélioration du contrat de mutuelle collective, l'augmentation de la part employeur sur les tickets restaurant ou encore la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur.

Pierre Audierne, qui durant sa carrière a mené des entretiens annuels et également délégué cette mission à des managers insiste sur l'importance de considérer le salaire comme un élément d'un système de rémunération global. Pour cela, l'idéal est de former les managers à cette culture financière pour qu'ils puissent prendre le relai et sensibiliser à leur tour leurs équipes. Ne pas limiter la négociation au salaire fixe permet en effet de trouver plus facilement un terrain d'entente et d'éviter les frustrations.

Son conseil à l'équipe des ressources humaines, pour faciliter le dialogue sur les salaires, est d'établir un bilan social individuel avant l'entretien annuel. Ce document est en quelques sortes un récapitulatif des avantages de l'année comprenant le salaire fixe, le variable, la contribution de l'employeur et du salarié au paiement de la mutuelle et des tickets restaurant… Il permet de rappeler aux salariés les éléments qui composent leur rémunération et de mieux mettre en valeur les évolutions.