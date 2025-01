Les travailleurs en fin de carrière peuvent désormais réduire leur temps de travail en quelques clics

Celles et ceux qui souhaitent passer à temps partiel tout en touchant une portion de leur retraite peuvent désormais en faire très facilement la demande.

Pour les travailleurs en fin de carrière, la retraite est une ligne d'arrivée qui recule à mesure qu'ils en approchent. Sauf coup de tonnerre au Parlement dans les prochains mois, la réforme de 2023 devrait continuer de s'appliquer, réhaussant progressivement l'âge de départ : les personnes nées en 1964 devront ainsi attendre 63 ans pour toucher leur pension, tandis que celles nées à partir de 1968 ne partiront pas avant 64 ans.

Or, les dernière années de travail peuvent être particulièrement éprouvantes : fatigue physique ou mentale, problèmes de santé, évolution des métiers, autant de facteurs qui rendent souvent la transition entre carrière et retraite difficile. C'est alors qu'opter pour une retraite progressive prend tout son sens : le dispositif permet en effet de réduire son temps de travail tout en touchant une portion de pension en complément de son salaire.

Depuis 2023, la retraite progressive peut aussi bien être sollicitée par les salariés que par les indépendants, exploitants agricoles, fonctionnaires, agents non titulaires, personnels des régimes spéciaux et professionnels libéraux. Malgré cet élargissement, elle est encore peu demandée : moins de 30 000 salariés du régime général ont opté pour cette solution. Les freins sont divers : réticence des employeurs, méconnaissance de l'impact financier, et jusqu'à présent, complexité des démarches.

Mais sur ce dernier point, les choses évoluent en ce début d'année 2025 : il fallait jusqu'alors adresser sa demande par voie postale aux différentes caisses de retraites dont vous dépendiez. Désormais, il est possible de faire toute sa démarche en ligne : le portail officiel Info-retraite.fr permet de formuler sa requête en une seule fois pour tous ses régimes. Les sites internet des différentes caisses proposent également ce service via leurs espaces sécurisés.

Pour valider votre demande, vous devrez remplir trois conditions : avoir validé au moins 150 trimestres d'assurance, être à deux ans ou moins de votre âge légal de départ, et être en mesure de travailler entre 40 et 80% de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans votre entreprise.

Autrement dit, avant d'effectuer votre demande, il faut que vous vous mettiez d'accord avec votre employeur pour passer à temps partiel. Un simulateur intégré au site Info-retraite.fr permet d'évaluer le montant brut de votre pension en fonction du nouveau temps de travail envisagé. Dans le cas des indépendants, le système prend en compte la baisse prévisionnelle des revenus plutôt que celle du temps de travail.

Notez bien que la retraite progressive n'est pas un acompte sur la future pension définitive : vos droits continuent de s'accumuler pendant cette période, et la pension finale n'est pas amputée des sommes perçues durant la phase progressive. Si votre employeur le permet, vous pouvez même continuer de cotiser sur la base de votre ancien temps plein. Une belle façon d'assurer une transition douce entre travail et retraite sans perdre d'argent.