Ce métier payé 2000 euros net par mois ne demande aucun diplôme - il fait partie des plus recherchés en 2025

Ce métier accessible sans diplôme affiche un salaire élevé, bien au-dessus d'autres professions très recherchées.

Spécialiste du recrutement, l'entreprise Randstad a publié un classement des dix métiers les plus recherchés en ce moment et ne nécessitant aucun diplôme.

Ces opportunités professionnelles se concentrent dans cinq secteurs d'activité majeurs : l'hôtellerie, la restauration, la logistique, le bâtiment et le commerce. On y trouve notamment des postes de plongeur en restauration, de vendeur, de conseiller téléphonique ou encore d'hôte d'accueil. Malgré la forte demande pour ces dix métiers en France, les rémunérations moyennes varient significativement. Selon la plateforme de recrutement Indeed, un téléconseiller est par exemple payé en moyenne 22 456 euros brut par an, contre 26 493 euros pour un plongeur.

Cependant, certains postes offrent des salaires plus attractifs en raison d'une forte demande sur le marché de l'emploi et des conditions de travail parfois exigeantes, notamment en termes d'horaires ou de pénibilité.

C'est le cas de deux métiers où le salaire annuel de base est supérieur à 31 000 euros : l'inventoriste, qui aide des entreprises dans leurs stocks, et l'ouvrier d'exécution bâtiment, sorte de couteau suisse sur un chantier. L'ouvrier assiste divers professionnels du bâtiment dans leurs tâches quotidiennes. Ce dernier métier apparaît comme particulièrement prometteur.

En effet, selon Indeed, c'est le métier de la liste le mieux payé avec un salaire mensuel net de 2070 euros en moyenne. Attention toutefois, ce salaire est une moyenne sur l'ensemble de la profession (professionnels expérimentés ou non). Pour les salaires débutants, les offres d'emploi proposent des salaires autour des 1600 euros net par mois. Là encore, pour les débutants, c'est le métier le mieux payé.

Les perspectives d'évolution sont intéressantes. Avec l'expérience, il est possible de se spécialiser en tant que plaquiste, couvreur, carreleur ou peintre de chantier. Le secteur offre ainsi de réelles opportunités de progression professionnelle.

Ses missions sont variées : il prépare les outils et les matériaux, transporte les charges, réalise les mélanges de produits d'assemblage et de revêtement, et participe aux travaux de démolition, de perçage et de montage.

D'après Randstad, trois critères sont essentiels pour exercer cette profession : "une bonne condition physique, un goût du travail en équipe et une capacité à suivre et respecter des règles de sécurité, inévitables sur tous les chantiers." Le travail s'effectue principalement en extérieur, exposé aux contraintes climatiques, mais les horaires sont généralement réguliers, basés sur 35 à 39 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont fréquentes et généralement bien rémunérées, tout comme les déplacements qui font l'objet d'indemnités spécifiques, explique le spécialiste du recrutement.