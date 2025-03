Vous serez moins augmenté que vos collègues à cause de cette habitude - mais vous serez plus heureux qu'eux

Vous êtes moins stressé et plus en forme que vos collègues, pourtant vous verrez les promotions vous passer sous le nez et les hausses de salaires se faire rare.

Allier harmonieusement vie professionnelle et vie personnelle relève du numéro d'équilibriste. Le travail est bien souvent une source de stress qui a un impact réel sur la santé et le bonheur. C'est pourquoi vous pouvez être tenté d'opter pour certains aménagements visant à vous préserver. L'ennui, c'est que cela peut avoir un impact direct sur votre évolution de carrière.

Depuis la pandémie de Covid-19, le télétravail s'est démocratisé et a conquis de nouveaux secteurs. Une pratique qui a offert à nombre de travailleurs la flexibilité dont ils avaient besoin pour mieux vivre leur carrière : plusieurs études le montrent, les travailleurs à distance sont en moyenne plus heureux que leurs collègues en présentiel. Ils se déclarent moins fatigués, moins stressés et plus satisfaits de leur emploi.

La preuve : d'après une enquête de Resume Builder, la moitié des employés entièrement en présentiel seraient tentés de changer d'emploi, contre seulement un tiers des télétravailleurs. Pourtant, ces derniers devront subir les effets indésirables de leur choix de travailler depuis chez eux : cette pratique aura une influence négative sur leur progression professionnelle, et donc sur celle de leur rémunération.

62% des employeurs interrogés par le cabinet Robert Half estiment en effet que la présence au bureau est un facteur clé dans le choix d'attribuer une promotion à un collaborateur plutôt qu'à un autre. Une enquête de la société américaine Live Data Technologies va plus loin : neuf dirigeants sur dix y déclarent favoriser les employés en présentiel en matière d'évolution au sein de leur entreprise.

Resume Builder relève également que 55% des employés qui se rendent chaque jour sur leur lieu de travail ont obtenu une promotion en 2023, de même que 54% de celles et ceux ayant adopté un mode de travail hybride, contre seulement 42% des télétravailleurs à temps plein. Une distinction qui laisse penser que les personnes faisant chaque jour le déplacement sont perçues comme davantage investies dans la vie de l'entreprise et motivées par leurs tâches.

Cet différenciation se retrouve nécessairement sur les fiches de paie : la moitié des travailleurs en présentiel ou hybride ont obtenu une augmentation d'au moins 10% en 2023, contre seulement 41% de celles et ceux qui ont adopté le distanciel à plein temps.

Le confort du télétravail se paie-t-il cher sur le long terme ? En tout cas, les chiffres ont de quoi faire réfléchir : d'après le cabinet Robert Half, 38% des employés se disent prêts à augmenter leur temps de présence sur site si cela favorise l'obtention d'une promotion. A l'inverse, 15% affirment qu'ils changeraient d'emploi si leur progression dans l'entreprise était soumise à la condition de se rendre davantage sur place.