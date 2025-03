Vous allez perdre 5 000 euros à votre départ en retraite si vous ne videz pas ce compte à temps

De nombreux retraités renoncent sans le savoir à cette coquette somme, qui aurait pourtant pu égayer leur fin de carrière : pensez à l'utiliser avant qu'il ne soit trop tard.

Cet argent vous est dû et il va disparaître. Une somme pouvant atteindre 5000 euros dort peut-être sur un compte que tous les salariés possèdent mais que beaucoup négligent. Or, ce pécule a une date de péremption : si vous ne l'utilisez pas avant votre départ en retraite, vous n'y aurez plus accès.

Depuis 2019, chaque salarié bénéficie en effet d'un compte personnel de formation (CPF). Ce dispositif, encore largement sous-utilisé, permet de financer des formations tout au long de la vie professionnelle. Mais une fois à la retraite, il devient inaccessible et l'argent qui s'y trouve est réalloué à d'autres travailleurs.

Le CPF est alimenté automatiquement chaque année pour tous les salariés du secteur privé travaillant au moins à mi-temps, à hauteur de 500 euros par an. Les droits s'accumulent jusqu'à atteindre un plafond de 5000 euros. Pour les travailleurs non qualifiés et les personnes en situation de handicap, ce montant est majoré à 800 euros annuels, avec un plafond de 8000 euros.

A votre départ en retraite, votre CPF est automatiquement fermé, quel que soit votre âge. La règle est la même si vous atteignez l'âge de 67 ans, même si vous êtes encore en activité. Pour éviter de perdre cet argent, il est donc vivement conseillé de consulter régulièrement votre CPF au cours de votre carrière et de le mettre à profit. Ainsi, vous n'atteindrez jamais le plafond et votre compte continuera d'être crédité chaque année. Si la retraite se profile, il devient d'autant plus urgent d'utiliser cet argent.

La démarche est simple : il suffit de se connecter sur le site moncompteformation.gouv.fr avec son numéro de sécurité sociale. Une fois le montant connu, différentes formations peuvent être financées, dont certaines vous seront utiles au-delà de votre vie professionnelle : vous pouvez par exemple apprendre à créer un site internet, prendre des cours de photographie, apprendre à piloter un drone, étudier une langue étrangère, ou encore vous initier au développement personnel.

Depuis cette année, une participation minimale de 102,23 euros est demandée au bénéficiaire pour toute formation, à quelques exceptions près : si vous êtes demandeur d'emploi, si vous bénéficiez d'un abondement de votre employeur, ou encore si vous pouvez mobiliser des points acquis sur un compte professionnel de prévention.

L'utilisation du CPF relève uniquement de l'initiative personnelle du salarié. Les formations peuvent être suivies sur votre temps libre, mais aussi pendant votre temps de travail, avec l'accord de votre employeur : votre rémunération habituelle sera alors maintenue. L'occasion de briser la routine et de prendre un peu le large dans les dernières années de votre carrière, vous assurant une transition douce vers la retraite.