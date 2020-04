13 idées de Mooc à suivre pendant le confinement

Ne dit-on pas que l'oisiveté est mère de tous les vices ? Pour vous aider à tromper l'ennui en cette période de confinement, le JDN vous propose une sélection de formations en ligne à suivre à distance.

Avec la crise du coronavirus et le confinement qui en découle, de nombreux salariés, mais également indépendants, chômeurs et chefs d’entreprise se retrouvent à domicile pour une durée indéterminée. L'occasion d'acquérir de nouvelles compétences ou de se perfectionner dans un domaine. Voici des suggestions de formations en ligne qui peuvent vous servir dans votre carrière.

L'intelligence artificielle pour tous

Comprendre l'intelligence artificielle (IA) et ce qu'elle peut apporter dans le métier de chacun, c'est ce que propose ce cours, en anglais avec possibilité de sous-titres en anglais, proposé sur la plateforme Coursera par l'organisation Deep Learning AI.

Le cours s'adresse aux les débutants et dure environ neuf heures. Il explique les différentes terminologies autour de l'IA, ce qu'il est possible de faire avec, à quoi ressemblent la construction de projets de machines learning et de data science, et comment travailler en entreprise en intégrant l'IA, tout en tenant compte des discussions éthiques et sociétales. Ce cours peut également bénéficier aux ingénieurs qui découvriront les aspects plus business de l'IA.

: disponible dès maintenant, dates limites flexibles selon disponibilités de chaque participant, environ neuf heures réparties de façon indicative sur 4 semaines Coût : Gratuit pour le suivi des cours ; 44 euros pour l'obtention du certificat

Améliorer vos compétences de communication en anglais

Il est de notoriété publique que les Français sont loin d'être les champions en langue étrangère. Sur la plateforme Coursera, l'université américaine Georgia Institute Of Technology propose une spécialisation, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs cours, pour se perfectionner et réussir à s'exprimer professionnellement en anglais à l'écrit, par téléphone et en face-à-face. On y apprend également comment créer son portfolio et présenter son travail, son parcours et ses missions, et à franchir une nouvelle étape en matière de compétences en communication (meilleure précision, influence culturelle dans la communication, pitch, prononciation).

La spécialisation dure environ quatre mois à raison de quatre heures par semaine. Si vous avez beaucoup de temps libre en ce moment, vous pourrez donc même la terminer en moins d'un mois. Des sous-titres en français sont disponibles. S'il est indiqué pour les débutants, un niveau moyen d'anglais est toutefois conseillé pour en profiter pleinement.

: déjà disponible, approximativement quatre heures hebdomadaires pendant quatre mois Coût : Essai gratuit illimité pendant sept jours, puis 44 euros par mois pour le suivi des cours et l'obtention du certificat

Leadership et management stratégique

Si certains ont des prédispositions naturelles pour le leadership, il s'agit d'une compétence qui peut s'acquérir. Pour ceux qui aspirent à des fonctions de management ou à la création d'entreprise, ou ceux qui viennent d'arriver à ces fonctions, la spécialisation que propose l'université de l'Illinois, qui regroupe sept cours en ligne, en anglais avec sous-titres, donne les bases de la fonction, les processus de décision individuelle et collective et les techniques de gestion de la motivation.

La formation propose notamment de s'intéresser à la stratégie d'affaires pour créer de la valeur grâce à son leadership, et à la stratégie d'entreprise dans son ensemble. Elle se finit par un projet à réaliser dans lequel les participants mettent en pratique ce qu'ils ont appris. Cette spécialisation s'inscrit dans le cadre du MBA en ligne de l'université de l'Illinois Master Of Business Administration.

: début le 23 mars, en moyenne sept mois à raison de cinq heures de travail hebdomadaire Coût : Gratuit les sept premiers jours en accès illimité puis 44 euros par mois.

Travailler efficacement à domicile et gérer son stress

Face à la situation exceptionnelle, Cornerstone On Demand, société d'accompagnement sur les sujets RH et management, met gratuitement à disposition de trois parcours de formation : apprendre à travailler efficacement à domicile, gérer le stress et préserver la santé mentale, et soutenir la lutte contre le Covid-19.

Quatre à cinq vidéos, de cinq à trente minutes chacune, composent chaque parcours. Pour l'instant en anglais, elles devraient être prochainement disponibles en français. La formation sur le travail à domicile inclut des modules pour débuter en télétravail lorsqu'il s'agit d'un première, choisir les bons outils, communiquer de façon efficace avec ses équipes et prendre en compte la sécurité dans le travail à distance.

: déjà accessible pour les vidéos en anglais, cinq fois trente minutes maximum Coût : gratuit.

Télétravail et management à distance

Akor Consulting propose également un parcours de formation sur la thématique du télétravail. Celui-ci se compose de sept modules, chacun faisant au plus une quinzaine de minutes. La formation insiste d'abord sur la nécessité de la confiance pour un télétravail en équipe efficace, avant de se consacrer à la communication à distance, aux bonnes pratiques pour être efficace individuellement en télétravail, aux rituels pour une efficacité collective, au management à distance, à la gestion des risques professionnels (environnement de travail, risques psychosociaux, isolement) et aux réunions à distance (préparation, animation, participation, compte-rendu).

Selon les modules, les participants ont accès à des vidéos, des quiz , des fiches de synthèse téléchargeables. La formation est plutôt tournée vers les managers ou futurs managers en charge d'une équipe à distance, mais peut aussi intéresser les personnes qui se retrouvent pour la première fois à devoir travailler à distance, seules ou en équipe.

: deux premiers modules déjà accessibles, sept fois 15 minutes Coût : gratuit.

Apprendre l'anglais, l'espagnol, ou l'allemand

La plateforme de cours linguistiques Gymglish met gratuitement à disposition ses cours d'anglais, d'espagnol, d'allemand, mais également d'orthographe en langue française et français langue étrangère.

La plateforme propose une solution de micro-learning : une leçon de dix à vingt minutes par jour conjuguant contenus écrits, audio et vidéo. Pour chaque langue, l'apprentissage se fait grâce au support d'une histoire qui est racontée en épisode chaque jour. Le participant doit ensuite répondre à des questions et reçoit une réponse commentée.

: déjà disponible, dix à vingt minutes par jour Coût : actuellement gratuit

L'attention, ça s'apprend

Au travail comme dans les études ou la vie quotidienne, de plus en plus de monde éprouve des difficultés à se concentrer. La faute, entre autres, à des sollicitations toujours plus nombreuses.

Or, l'attention est indispensable pour mener à bien ses nombreux projets en entreprise. Ce cours mis en ligne sur la plateforme Fun-mooc par l'Inserm propose de comprendre les mécanismes de l'attention et de développer de bonnes pratiques, aussi bien pour soi-même que pour des personnes que l'on doit accompagner dans le cadre de sa mission.

Le cours a été initialement proposé courant 2019, mai, dans le cadre du confinement, il est de nouveau accessible en mode "Archivé ouvert" sans forum, suivi de l'équipe pédagogique, attestation de suivi ni certificat. Il est composé de cinq modules de trois parties chacun, dont un bilan, et offre des contenus écrits, vidéos, des ressources pour aller plus loin, et un quiz auto-correctif.

: actuellement en ligne, approximativement une à deux heures hebdomadaires sur cinq semaines Coût : gratuit.

Comprendre le droit des contrats de travail

En des temps économiquement et socialement compliqués, c'est peut-être le moment de se plonger dans la compréhension des contrats de travail, ce que propose ce Mooc mis en ligne par le CNAM sur la plateforme Fun-mooc. Il s'adresse aux salariés et employeurs qui veulent mieux comprendre leurs différents contrats, mais également à toute personne ayant des responsabilités dans les ressources humaines, ou à celles et ceux qui s'apprêtent à se lancer dans une mission RH ou de gestion d'entreprise.

Pour ancrer le cours dans une dimension pratique de gestion quotidienne des contrats de travail, l'enseignante est accompagnée de professionnels qui exposent leurs cas pratiques en début de chaque module. Des vidéos, des textes et des quiz complètent les modules. Le cours aborde les fondamentaux des contrats de travail, les contrats autres que les CDI, la durée et l'organisation du travail, la gestion du travail au quotidien, la fin du contrat et le licenciement.

: début du cours le 6 avril 2020, inscription jusqu'au 17 mai ; en moyenne 3h30 hebdomadaires durant six semaines Coût : gratuit.

Les métiers de la transition écologique

Si la crise actuelle vous donne envie de changer drastiquement d'orientation, ce cours de l'Uved en ligne sur la plateforme Fun-mooc présente les différents métiers de la transition écologique.

Le cours aborde la transition écologique dans son ensemble, avec ses enjeux et ses dynamiques, avant de s'intéresser aux différents métiers qui en découlent, et aux formations nécessaires pour y parvenir. Il évoque ensuite d'autres métiers qui peuvent être impactés par la transition écologique, avant de conclure avec des exemples de projets collaboratifs et pluridisciplinaires en lien avec la transition écologique.

: début du cours le 6 avril, inscription jusqu'au 20 juillet, en moyenne deux heures par semaine durant quatre semaines Coût : gratuit.

Les fondements de la stratégie d'entreprise

Rester enfermé chez soi peut être le moment idéal pour peaufiner ses plans de lancer sa propre entreprise. Ce cours de l'université de Louvain, hébergé sur la plateforme edx, permet d'apprendre les fondements de la stratégie d'entreprise.

Il s'appuie sur des études de cas et propose des outils et des méthodes pour analyser son environnement, la concurrence, et connaître le processus pour prendre les bonnes décisions. Pendant six semaines, les participants apprennent à comprendre et décoder les principes fondamentaux du raisonnement stratégique, l'analyse de l'environnement concurrentiel, le diagnostic stratégique et l'évaluation de différentes options de développement, à les appliquer et à prendre en compte les dimensions éthiques dans la prise de décision. Chaque semaine correspond à un grand thème et se conclut par un examen partiel, avant un examen final et une conclusion générale.

: déjà disponible, trois à six heures hebdomadaires estimées sur dix semaines Coût : gratuit, 140 euros pour l'obtention du certificat.

Favoriser le bien-être et l'efficacité au travail

La période invite aussi à s'interroger sur son rapport au travail, et pourquoi pas à développer des bonnes pratiques pour être efficace sans y laisser sa santé. Ce cours de HEC Montréal sur la plateforme edx s'adresse aussi bien à ceux qui veulent travailler sur leurs propres conditions de travail qu'aux managers qui souhaitent favoriser bien-être et efficacité au sein de leurs équipes.

Le cours compte cinq modules répartis en deux blocs : la psychologie individuelle au travail, qui aborde la personnalité, l'intelligence, l'affectivité ; et les dynamiques interpersonnelles, qui questionne l'influence sociale et l'efficacité collective. Les participants apprennent ainsi à définir le concept de personnalité, comprendre son développement, les éléments composant la perception et l'intelligence humaine, reconnaître les facteurs pouvant mener à des troubles de santé au travail ou au contraire à la satisfaction, la motivation et l'engagement au travail, identifier les principaux déterminants qui favorisent l'efficacité des équipes de travail

: déjà disponible, cours sur cinq semaines avec deux à trois heures de travail hebdomadaires estimées Coût : gratuit, 92 euros pour l'obtention du certificat.

La gestion des conflits

Les conflits font partie intégrante de la vie en société, et les entreprises n'y échappent pas. Mais les managers et tous ceux qui doivent gérer des équipes ne sont pas toujours formés correctement à la gestion de ces situations. HEC Montréal propose donc sur la plateforme edx un cours pour savoir comment agir pendant un conflit, comprendre les problèmes, éviter l'escalade et y mettre un terme, gérer les éléments difficiles, et éviter que la situation ne se reproduise.

Le cours propose des stratégies très concrètes ainsi que des études de cas et exercices pratiques. L'objectif pour les participants est de réussir à repérer les conflits et les stopper avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Six modules composent ce cours : introduction à la gestion des conflits, cerner le nœud d'un conflit, identifier une stratégie de résolution, intervenir en utilisant la médiation, mieux gérer les personnes difficiles, prévenir la résurgence des conflits.

: déjà disponible, cours de sept semaines, approximativement deux à trois heures de travail hebdomadaires Coût : gratuit, obtention du certificat pour 92 euros.

Psychologie de la négociation

Si certains pensent que l'art de la négociation est réservé aux commerciaux et aux dirigeants d'entreprise, c'est en réalité une compétence qui sert tout au long de la vie professionnelle comme personnelle. L'université de Louvain propose un cours s'adressant à tous pour mieux comprendre les mécanismes de la négociation et développer ses compétences en la matière. Il insiste notamment sur les phénomènes psychologiques qui régissent le comportement.

En plus de ressources pédagogiques diverses, le cours propose aux participants d'effectuer des simulations par Skype pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. L'ensemble du cours revient sur la définition et les enjeux de la négociation, entre autres les motivations des participants, la préparation de la négociation, les stratégies durant la négociation, et la recherche, le traitement et le partage d'information. Ce cours fait par ailleurs partie du micro-master en management proposé par l'université de Louvain, qui compte au total six cours.