L'EdTech française se structure entre start-up et acteurs confirmés

La première édition du Salon EdTech du Supérieur a permis de découvrir de nombreuses entreprises qui tentent de percer sur ce secteur. Jeunes pousses comme acteurs historiques se tournent vers le digital avec des plateformes innovantes.

Le Salon EdTech du Supérieur, organisé par le Figaro Étudiant Pro, en partenariat avec EdTech France, s'est tenu au Carreau du Temple le 20 novembre dernier. L'objectif était de créer une journée inédite, réunissant à la fois des startups, des experts de l'ESR et de la formation continue pour donner une vision globale des transformations en cours et à venir. Au programme : des tables rondes, des keynotes prospectives, des interviews, et des pitchs de start-up, au sein d'un salon BtoB dédié aux décideurs de l'enseignement supérieur ! Petit retour sur les principaux présents à ce salon et leur actualité :

Edtech France

Depuis mai 2018, l'association EdTech France fédère les acteurs de l'écosystème EdTech Français pour représenter aujourd'hui un réseau national d'entreprises EdTech, de partenaires institutionnels et associatifs, de grandes entreprises et d'institutions d'enseignement supérieur, tous intéressés par la transformation des apprentissages à l'ère du numérique, et répartis sur tout le territoire. En 2021, ce sont 380 membres entreprises EdTech positionnées sur les trois segments de marché (le scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle), 45 partenaires publics et privés, 7 hub territoriaux.

5DISCOVERY

5Discovery a présenté ses solutions aux acteurs de l'éducation avec l'immersive learning. Celui-ci permet d'additionner action, apprentissage et émotion, et rajoute ainsi de l'efficacité à la formation. Equipés d'un simple casque de VR ou via leur PC, les étudiants en immersion apprennent à l'aide de mises en situation. "Tout l'intérêt de l'immersive learning provient du fait que le cerveau ne sait pas faire la différence entre la réalité et la réalité virtuelle explique Sofia Rufin, CEO de 5Discovery. Nous restituons les applaudissements et l'ambiance d'une foule dans un vaste amphithéâtre par exemple ou encore différents comportements dans le cadre d'un conflit ou de situations d'entretien d'embauche. L'immersive learning permet une meilleure mémorisation de l'information car crée des marqueurs émotionnels." Première plateforme de formations softskills en réalité virtuelle, la start-up française issue de la French Tech, propose des formations avec entraînements concrets pour rendre la formation plus appétente et efficace. Prise de parole, gestion du stress, leadership, gestion des conflits, négociation, sensibilisation au handicap, à la diversité et l'inclusion sous toutes ces formes ...font partie de son catalogue. 5Discovery accompagne de nombreuses universités, grandes écoles, CFA, Greta ou centre de formation dans leur transformation digitale et pédagogique.

UBICAST

Lancée en 2007, UbiCast est un spécialiste français des solutions de video learning interactif. Son ambition ? Améliorer le succès des étudiants en faisant de la vidéo une commodité engageante, collaborative et pérenne. Avec Nudgis, UbiCast a créé la plateforme vidéo de référence pour enregistrer, éditer et diffuser ses connaissances en vidéo. Dotée de fonctionnalités interactives, les enseignants et les étudiants interagissent avec le contenu de manière innovante. Aujourd'hui, les solutions UbiCast sont utilisées quotidiennement dans plus de 250 établissements à travers le monde.

GLOBAL EXAM

GlobalExam est la EdTech spécialiste de la formation linguistique ultra-personnalisée. Sa mission ? Permettre à chacun d'apprendre les langues et de réaliser ses projets grâce à un accompagnement individualisé. GlobalExam couvre 37 examens et propose des parcours de formation en 5 langues via une plateforme e-learning intuitive. Aujourd'hui, GlobalExam accompagne plus de 1,5 million de GlobalPlayers dans 80 pays, et plus de 1500 entreprises, organismes de formation et écoles du supérieur.

STUDEA

Spécialisée dans le monde de l'alternance, Studea permet le suivi et l'évaluation de l'apprenti via une interface web accessible à tout moment depuis un PC, une tablette ou un smartphone. La plateforme renforce et dynamise les liens entre les 3 acteurs du trinôme, apprenti, tuteur et maître d'apprentissage. Il est possible de suivre en temps réel l'avancée des missions réalisées et des compétences acquises par l'apprenti aussi bien en entreprise qu'au centre de formation.

DIDASK

L'hybridation est un réel besoin du supérieur. Avant, entre, ou après les cours, Didask permet de déployer des modules de remédiation, de remise à niveau ou de révision, en soft ou hard skills. Son algorithme d'adaptive learning s'appuie sur les sciences cognitives pour personnaliser le parcours de chaque étudiant en fonction de ce qui est vraiment utile pour son apprentissage : difficulté, sujets, charge cognitive…

TOSA

L'ambition de Tosa est de révéler les aptitudes de chacun en établissant un standard international de certification des compétences numériques. Les certifications Tosa permettent aux étudiants de booster leur employabilité en les aidant à valoriser leurs compétences bureautiques, digitales ou de programmation. La société fournit aux éducateurs une solution en ligne, robuste et fiable qui répond à leurs besoins pédagogiques.

VERIFDIPLOMA

Verifdiploma met la haute technologie au service de la vérification des diplômes et des CV en France et à l'international pour rendre le parcours des candidats plus clair aux yeux des recruteurs et des établissements de l'Enseignement Supérieur.

WOOCLAP

Wooclap permet aux enseignants d'impliquer leurs étudiants dans leur apprentissage en utilisant leur ordinateur ou leur smartphone. L'objectif de la plateforme est d'attirer l'attention des élèves et de mesurer leur niveau de compréhension, en classe ou à distance, de manière synchrone et asynchrone. Wooclap s'intègre dans l'environnement de travail numérique et applications déjà utilisées par les enseignants au quotidien (PowerPoint, Google Slides, Genially, Canvas, Microsoft Teams...).

LINGUAPHONE EDUCATION

Linguaphone Education prend en charge l'ensemble du dispositif langues d'un établissement. Son département d'ingénierie pédagogique est spécialisé dans la médiatisation de contenus. Son LMS (learning management system) est composé d'interfaces scalables et robustes. La société conçoit des parcours digitaux pour les apprenants, permettant suivi et reporting sur mesure pour les services administratifs.

OSCAR CAMPUS

OSCAR Campus CRM est un logiciel de CRM SAAS destiné aux établissements d'enseignement supérieur, permettant de gérer leurs besoins : recrutement, candidatures, étudiants, communautés d'alumni, relations entreprises, prescripteurs … Les outils d'OSCAR Campus CRM permettent de centraliser ses contacts, communiquer (via des emailing / SMS / courriers / téléphone), automatiser ses actions, et suivre ses performances.

PARCOURSMETIERS.TV

1ère plateforme vidéo d'aide à l'orientation, gratuite, ouverte à tous, Parcoursmetiers.tv propose un service digital d'aide à l'orientation dans lequel les jeunes s'adressent aux jeunes. Parcoursmetiers.tv permet aux jeunes de trouver progressivement le métier qui leur plaît et la formation qui y mène grâce à plus de 6000 vidéos réalisées par eux-mêmes et validées par des enseignants et professionnels. Des vidéos métiers/formations proposées par des entreprises complètent celles des jeunes

CAMPUS SKILLS

Campus Skills est la première plateforme réunissant eportfolio de compétences et livret électronique d'apprentissage. Elle permet de digitaliser et valider un référentiel de compétences. Grâce à l'approche compétences, il est possible de suivre les stages, les projets et les situations professionnelles. La solution permet également de déployer un eportfolio pour les apprenants, et de leur offrir un service en les aidant à construire leurs expériences en compétences professionnelles.

REALITY ACADEMY

Reality Academy est une startup EdTech spécialisée dans l'Apprentissage "Learning by Doing". Elle plonge les apprenants dans des mises en situation réelles afin de les former par la pratique grâce à la réalité virtuelle. En collaboration avec des experts métiers, la startup a développé le plus large catalogue de formations VR sur différentes thématiques : management, vente, sécurité au travail, sécurité routière, cybersécurité ou encore diversité en entreprise. La société met en avant ses résultats : une mémorisation 4x plus efficace des messages et 87% des apprenants qui souhaitent renouveler l'expérience.

CHALLENGEME

ChallengeMe est une solution d'apprentissage et d'évaluation par les pairs créée en 2017. Elle travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, des écoles préparatoires et même des lycées depuis cette rentrée ! Parmi ses clients: SKEMA, EMLYON, VINCI, Université de Montpellier, l'INCJ...etc. Les principaux avantages de la solution sont la simplicité et la flexibilité pour réaliser des activités entre pairs efficaces. Les enseignants peuvent lancer une activité en 2 minutes depuis un Moodle par exemple. Ils sont accompagnés pour créer une activité pertinente et efficace avec la plateforme avec notre équipe de coachs.

OKTONINE

Cette société développe une plateforme pour renforcer les pratiques de pédagogie par projet, dans des dispositifs existants ou futurs (projets de fin d'études, innovation ouverte, entrepreneuriat, études de cas..). Avec la combinaison des notions de méthodologie, de coaching et de l'évaluation par compétences, Oktonine favorise la réussite du projet, l'acquisition des compétences, le développement des SoftSkills et permet d'apprendre à travers des situations réelles, grâce à la mise en relation avec les entreprises

DIPLOMEO

Diplomeo est une plateforme de mise en relation entre étudiants et établissements de l'enseignement supérieur en France. Editée par HelloWork, la plateforme accompagne chaque année plus de 40% des bacheliers et leurs parents dans leurs recherches de formation. C'est plus de 150 000 futurs étudiants qui sont mis en relation chaque année avec les plus de 5 000 écoles référencées sur Diplomeo. Les bacheliers peuvent également se renseigner sur leur futur école en découvrant des photos et vidéos des locaux et des témoignages des actuels étudiants. De nombreuses actualités sur l'orientation, les diplômes ou les démarches sont également proposées.