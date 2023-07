Aides énergie des TPE/PME : déposez vos factures de mai et juin 2023

Pour soutenir les entreprises face à l'augmentation du coût de l'énergie, le gouvernement a mis en place plusieurs aides dont le guichet d'aide pour le gaz et d'électricité.

Afin de soutenir les entreprises face à la hausse des prix de l'énergie, plusieurs aides ont été mises en place par le gouvernement. Parmi elles, le guichet d'aide pour les entreprises les plus consommatrices de gaz et d'électricité. Les demandes pour les factures de mai et juin 2023 seront possibles dès le lundi 13 juillet. Critères d'éligibilité, modalités de dépôt... voici ce qu'il faut savoir.

Le guichet d'aide pour le gaz et l'électricité

Cet dispositif a été mis en place afin de soutenir les entreprises les plus consommatrices d'énergie, en particulier celles qui assurent des productions essentielles. En effet, parmi les critères d'éligibilité, on retrouve le fait d'avoir des dépenses d'énergie supérieures à 3% de son chiffre d'affaires en 2021. Toutefois, il existe des dérogations. Pour vérifier que l'on est éligible, le plus simple est donc d'utiliser le simulateur de l'aide gaz/électricité. Par ailleurs, les professionnels qui souhaitent être accompagnés dans leur démarche peuvent joindre un conseiller au 0806 000 245.

Les entreprises qui souhaitent en bénéficier sur leurs factures de mai et de juin 2023 peuvent déposer leur dossier entre le lundi 17 juillet et le jeudi 31 août 2023 inclus. La demande de l'aide gaz/électricité se fait en ligne, depuis son espace professionnel sur le site impots.gouv.

Le bouclier tarifaire pour les petites entreprises

Cette autre aide de l'Etat a été mise en place pour contenir la hausse des prix de l'électricité à 15% à partir du 1er février 2023. Un plafond qui empêcherait une augmentation de 120% sur les factures d'énergie des petites entreprises. Pour pouvoir en bénéficier, il faut répondre à trois critères :

Compter moins de 10 salariés

Avoir un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros

Avoir un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kVA

La demande se fait directement auprès du fournisseur d'électricité, en lui transmettant une attestation sur l'honneur d'éligibilité.

L'amortisseur d'électricité

Cette aide permet un décompte de la facture d'électricité par le fournisseur d'énergie. Le montant économisé peut être estimé grâce un simulateur d'amortisseur d'électricité. Ce logiciel en ligne permet également de vérifier que l'on répond bien aux critères d'éligibilité demandés. Il faut notamment :

Etre une TPE ou PME de moins de 250 salariés

Ne pas être éligible au bouclier tarifaire

Avoir un compteur électrique d'une puissance supérieure à 36 kVA

Comme pour le bouclier tarifaire, la demande s'effectue directement auprès du fournisseur d'électricité, en lui transmettant une attestation sur l'honneur d'éligibilité, valable pour l'une ou l'autre de ces aides.

L'électricité plafonnée pour les TPE

Les TPE qui ont renouvelé ou souscrit à un contrat d'électricité en 2022 peuvent bénéficier d'un prix limité à 280 € / MWh. Là encore, il faut remplir l'attestation type mise en ligne par le gouvernement qui est aussi valable pour l'amortisseur d'électricité et le bouclier tarifaire. Ce document doit ensuite être adressé directement au fournisseur d'énergie qui appliquera la remise sur la facture d'électricité.

Le report de certains paiements

Les TPE et PME en difficulté peuvent demander un report du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales aux organismes concernés. Cette demande ponctuelle suggérée par Elisabeth Borne début 2023 sera étudiée au cas par cas. Les reports accordés ne concernent pas la TVA, les taxes annexes et le reversement de prélèvement à la source.

Le cautionnement par l'Etat

Enfin, les entreprises les plus dépendantes au gaz ou à l'électricité peuvent demander un cautionnement partiellement garantit par l'Etat pour leur contrat de fourniture d'énergie. Cette demande doit être faite auprès d'une banque, d'une assurance, ou d'une autre société de financement ayant signé une convention avec le fonds de garantie géré par la Caisse centrale de réassurance.