Fans du télétravail et surchargés : le déconfinement de 25 000 salariés en une infographie

84% des collaborateurs de grandes entreprises interrogés par la start-up Jubiwee plébiscitent le travail à domicile. A quel rythme ? Et que demandent-ils pour aimer le bureau à nouveau ?

Finalement, ce n'était pas si terrible que ça. Le télétravail, déployé massivement et à la hâte à la mi-mars, a fait des heureux. 84% des collaborateurs souhaitent le maintenir de façon durable, d'après une étude menée par Jubiwee entre le 11 mai et le 26 juin 2020 auprès de 25 000 collaborateurs parmi les 100 000 que comptent ses clients. Parmi ces derniers : Covéa, Engie, ENI, L'Oréal, Mazars, SNCF, STMicroelectronics, mais également le ministère de l'Intérieur ou encore l'école d'ingénieurs ESIEA. La fréquence de télétravail souhaitée la plus mentionnée est de 2 à 3 jours par semaine. On apprend aussi que 15% des salariés s'estiment en surcharge de travail depuis le déconfinement, contre 8% pendant les mesures de restriction. Découvrez les autres enseignements de cette étude dans l'infographie ci-dessous.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Jubiwee propose depuis fin 2016 aux managers une application web et une API permettant de connaître le ressenti de leurs salariés en temps réel.