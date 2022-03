Lucca lève 65 millions d'euros pour devenir n°1 des logiciels RH

Créé en 2002, l'éditeur français de logiciels réalise sa première levée de fonds afin de poursuivre son développement à l'international. Il souhaite recruter 400 collaborateurs dans les trois prochaines années.

Après vingt ans d'existence et d'autofinancement, le français Lucca annonce sa toute première levée de fonds de 65 millions d'euros, sans dette bancaire, réalisée par le fonds d'investissement One Peak Partners. Dans le détail, 35 millions d'euros sont injectés dans l'activité de Lucca, tandis que 30 millions d'euros de titres sont rachetés auprès d'une vingtaine de salariés actionnaires (il en existe 51 au total). De ce fait, la répartition du capital évolue, puisque ni le PDG Gilles Satgé, ni les salariés actionnaires ne restent majoritaires.

Lucca propose aux entreprises des solutions d'automatisation des processus de ressources humaines. Objectif affiché, simplifier la gestion administrative. "Cela va de la gestion des congés à la gestion des notes de frais, en passant par la saisie des temps et des entretiens annuels", explique le PDG. Au total, onze solutions sont désormais disponibles, par abonnement. Le prix de ce dernier évolue en fonction du nombre de salariés. "Certains outils sont vendus sous forme de suite pour que le choix soit plus rapide, détaille Gilles Satgé. On peut acheter en même temps la gestion des congés, la gestion du dossier personnel et la dématérialisation des fiches de paie. Actuellement, nos clients utilisent en moyenne 2,6 solutions."

Rester dans la course

Deezer, Michel et Augustin, Square Habitat ou encore Gaumont-Pathé et Pernod Ricard… Nombreuses sont les entreprises qui font appel aux services de Lucca. Ce dernier revendique désormais 5 300 clients, dont environ 90% de Français. Résultat, le revenu annuel récurrent a dépassé les 20 millions d'euros fin 2021, en croissance de 50% par rapport à 2020.

A travers cette toute première levée de fonds, Lucca souhaite avant tout rester dans la course. "Nos concurrents ont levé des montants considérables", observe Gilles Satgé, citant Personio (plus de 200 millions d'euros levés en octobre dernier) et Factorial (80 millions d'euros levés en septembre 2021). "Je pouvais décider de continuer à me battre, sans viser la première place, mais j'avais envie de concourir pour la première place. Il devenait donc incontournable de réaliser une levée de fonds pour faire la course en tête."

Pour cela, l'entreprise va accélérer le développement de trois produits : la gestion des achats, la gestion de la formation et la gestion de la planification. "Cela permet de compléter notre gamme", explique Gilles Satgé. Après avoir ouvert une filiale en Suisse et en Espagne, Lucca souhaite également poursuivre son développement à l'international. Au total, 400 collaborateurs doivent être recrutés dans les trois prochaines années. Lucca espère ainsi atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025.