"Ce métier est l'un des plus avantageux de France, ne réclame aucun diplôme et recrute dans tout le pays"

RTT, primes, aide à la garde d'enfant... même sans diplôme il est possible d'accéder à ce métier qui offre de nombreux avantages.

Selon l'Observatoire des inégalités, 82% des personnes pauvres n'ont pas dépassé le bac et un tiers d'entre elles n'ont pas de diplôme du tout. Si la France est réputée pour accorder une grande importance aux diplômes, certaines entreprises laissent malgré tout leur chance à tous les profils notamment pour des métiers de vendeur en magasin, de serveur, d'agent d'entretien ou d'ouvrier polyvalent. Toutefois, parmi les métiers ouverts aux personnes sans diplôme ou n'ayant pas un diplôme supérieur au bac +3, un est particulièrement intéressant en termes d'avantages. En voici quelques-uns :

Indemnité de garde d'enfant de moins de 3 ans à 100 euros bruts par mois et par enfant

Gratification de vacances de 400 euros par an

Prime annuelle pour les non-cadres de 400 euros en moyenne

Gratification annuelle d'exploitation équivalente à 12,8% du salaire mensuel

Intéressement de 400 euros si les objectifs collectifs sont atteints

Abondement de 300 euros bruts par an pour 1 500 euros placés sur l'épargne du groupe

Prise en charge de la mutuelle d'entreprise à 60% par l'employeur (contre 50% obligatoire)

22 jours de RTT par an

Tarifs préférentiels pour les voyages avec, par exemple, un aller-retour Paris-Lyon pour 2 personnes à 18 euros au lieu de 388 euros.

Ce métier de "chef de bord" ou de "commercial à bord des trains" pour la SNCF est celui que l'on appelle communément "contrôleur". Les missions qu'il incombe ne se limitent pourtant pas au contrôle des titres de transport. Un contrôleur doit également renseigner les passagers, veiller à leur sécurité, vérifier la propreté et le fonctionnement des installations à bord. Si aucun diplôme n'est requis pour l'exercer, la fiche métier de la SNCF mentionne néanmoins une expérience de plus de 3 ans dans le commerce ou la relation client. Toutefois, cette exigence varie d'une offre d'emploi à l'autre. Certaines mentionnent "une expérience intéressante" dans ce domaine sans préciser de durée, d'autres une expérience plus courte.

Concernant le salaire, pour un chef de bord TER à Metz on retrouve entre 29 940 et 31 940 euros bruts annuel et pour un commercial à bord des trains à Tarbes, 24 700 à 31 800 euros bruts annuels soit des salaires compris entre 1 605 et 2 076 euros nets. Ceci inclut le variable qui représente jusqu'à 25% du salaire des contrôleurs de la SNCF. Une pratique répandue dans le secteur du commerce, mais qui ne fait pas toujours l'unanimité auprès des salariés. Dans un entretien accordé au Parisien, Alex, contrôleur SNCF expliquait comment l'absence de prime pendant son arrêt maladie l'avait contraint à reprendre le travail contre l'avis de son médecin. Concernant l'ancienneté, dans le groupe depuis 22 ans, il déclarait percevoir 2 300 à 2 500 euros nets par mois avec le variable.

Si la SNCF compte 10 000 contrôleurs dans ses effectifs, elle recrute encore plusieurs centaines de personnes par an à ce poste. Actuellement, près de 30 offres sont en ligne sur toute la France. La mobilité dans la recherche d'emploi augmente donc les chances de décrocher un poste. Par ailleurs, Pôle Emploi indique que 1 000 offres de "contrôleur des transports en commun" (pas limitées à la SNCF) sont publiées chaque année et que 940 demandeurs d'emploi les suivent.