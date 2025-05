Obtenir jusqu'à 5 années de retraite sans travailler : c'est possible pour de nombreux Français

Un dispositif visant à protéger des personnes dans une situation compliquée permet de valider jusqu'à 20 trimestres de retraite sans travailler.

Quand l'heure de la retraite se profile à l'horizon et qu'il reste encore quelques trimestres manquants pour y avoir droit, des solutions existent parfois pour pallier ce manque sans devoir prolonger sa vie active. Effectivement, dans des circonstances particulières, il est possible d'obtenir jusqu'à vingt trimestres dits "assimilés", ce qui correspond à cinq ans de plus.

Ces trimestres assimilés, également connus sous le nom de "trimestres gratuits", coïncident généralement avec des phases d'inactivité professionnelle qui sont tout de même comptabilisées dans le calcul de la durée d'assurance retraite. Ils peuvent être validés dans différents contextes tels qu'un arrêt maladie, un congé maternité ou une période de chômage. Financés selon un principe de solidarité entre les assurés, leur vocation est de compenser les interruptions de carrière.

Si les périodes de chômage indemnisé permettent effectivement d'acquérir des trimestres assimilés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) souligne que cela s'applique aussi aux périodes de chômage non indemnisées. Bien que ces trimestres ne donnent pas droit à une surcote, ils peuvent en revanche contribuer à atteindre la retraite à taux plein en limitant voire en évitant une décote.

Les périodes de chômage non indemnisé peuvent permettre d'acquérir jusqu'à vingt trimestres assimilés, mais plusieurs critères doivent être réunis. En premier lieu, il faut être un demandeur d'emploi en fin de droits, avoir au moins 55 ans et avoir cotisé pendant un minimum de vingt ans tous régimes de base obligatoires confondus. De surcroît, la période de chômage non indemnisé doit succéder immédiatement à une période indemnisée, le chômeur doit avoir connu au moins une autre période de chômage indemnisé durant sa carrière et ne pas avoir de droit auprès d'un nouveau régime obligatoire d'assurance retraite.

De nombreuses personnes, et notamment les femmes, pourraient être concernés par cette situation. D'après l'Insee, en 2021, 16% des 55-69 ans n'exerçaient pas d'emploi et ne touchaient pas de retraite. Un pourcentage qui s'élève à 28% chez les 61 ans, aux portes de l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite. Les femmes sont surreprésentées puisqu'entre 62 et 69 ans, elles se retrouvent presque deux fois plus souvent dans cette situation que les hommes (11% contre 6%).

Avant la réforme des retraites, la règle des vingt trimestres assimilés facilitait l'accès direct à l'âge légal de départ en retraite pour les actifs de 55 ans et plus. Avec les nouvelles dispositions, cela s'avère naturellement plus complexe pour eux aujourd'hui. Il est à noter que les personnes qui traversent une deuxième période ou plus de chômage non indemnisé au cours de leur carrière peuvent acquérir jusqu'à quatre trimestres assimilés si elles ont cotisé moins de vingt ans ou si elles ont moins de 55 ans. Lors de la première période de chômage non indemnisé, il est possible d'obtenir jusqu'à six trimestres assimilés, soit un an et demi. Enfin, pour les personnes qui n'ont jamais été indemnisées et qui étaient au chômage avant 2011, ce droit est ramené à quatre trimestres, soit une année.