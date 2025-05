Ce métier est l'un des plus avantageux de France, ne demande aucun diplôme et recrute dans tout le pays

RTT, primes, aide à la garde d'enfant... même sans diplôme il est possible d'accéder à ce métier qui offre de nombreux avantages.

Bien que la France soit connue pour accorder une grande valeur aux diplômes, il existe des entreprises prêtes à donner une chance à des candidats de tous horizons, notamment pour des postes de vendeur en magasin, de serveur, d'agent d'entretien ou d'ouvrier polyvalent. Parmi les emplois accessibles aux personnes ne possédant pas de diplôme, l'un d'entre eux se distingue par ses nombreux avantages :

28 jours de congés et RTT ;

gratification de vacances de 500 euros ;

indemnité mensuelle de 100 euros pour la garde d'enfants en bas âge ;

intéressement annuel ;

prime annuelle moyenne de 400 euros ou 6% du salaire ;

allocation familiale supplémentaire en plus des aides légales ;

gratification annuelle d'exploitation correspondant à 12,8% du salaire mensuel ;

abondement annuel de 300 euros bruts pour 1 500 euros investis dans l'épargne du groupe ;

prise en charge de la mutuelle d'entreprise à hauteur de 60% par l'employeur (au-delà du minimum légal de 50%) ;

tarifs avantageux pour les voyages, voire une quasi-gratuité des trains.

Ces avantages financiers, détaillés dans l'infographie du package rémunération disponible sur le site de la SNCF, concernent le poste de "chef de bord" à la SNCF, communément appelé "contrôleur". Toutefois, les responsabilités d'un contrôleur vont bien au-delà de la simple vérification des titres de transport. Il est aussi chargé d'informer les passagers, d'assurer leur sécurité et de veiller à la propreté et au bon fonctionnement des installations à bord. La SNCF précise que l'on peut postuler avec ou sans diplôme et quel que soit le parcours professionnel.

Cependant, cela peut varier selon les offres d'emploi, certaines faisant référence à "une expérience intéressante" dans le domaine commercial ou la relation client sans préciser de durée. Dans tous les cas, de bonnes aptitudes relationnelles semblent indispensables pour ce métier. Pour être chef de bord sur des lignes internationales, une maîtrise de langues étrangères est obligatoire.

En ce qui concerne la rémunération, un chef de bord TGV internationaux peut espérer un salaire annuel brut compris entre 30 000 et 33 500 euros. Ce montant inclut la part variable qui peut représenter jusqu'à 25% du salaire des contrôleurs de la SNCF, une pratique courante dans le secteur du commerce, mais qui ne fait pas toujours l'unanimité parmi les salariés. Il faut également prendre en compte les éventuels déplacements professionnels et le travail le week-end et les jours fériés comme contraintes inhérentes au métier.

La SNCF compte actuellement 10 000 contrôleurs parmi ses effectifs et en recrute tous les ans. La mobilité géographique dans la recherche d'emploi est un atout pour décrocher un poste. Par ailleurs, selon France Travail, environ 2 000 offres de "Agent / Agente de contrôle" (tous opérateurs confondus) ont été publiées au cours des douze derniers mois.