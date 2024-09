Tous les Français peuvent profiter d'un bilan de santé gratuit, même sans médecin traitant

Un bilan de santé permet de détecter et de prévenir certains problèmes mais aussi de se rassurer. C'est une opportunité que peu de personnes saisissent, mais qui est pourtant facilitée par l'Assurance maladie...

Trouver un médecin traitant n'est pas toujours une tâche aisée et même lorsqu'on en a un, une seule consultation permet difficilement de dresser un bilan de santé global. Cette démarche peut pourtant s'avérer utile pour prévenir ou détecter des problèmes de santé mais elle est plus facile à organiser qu'on ne le pense.

En effet, il existe en France un dispositif mis en place par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui permet de faire facilement le point sur son état de santé. Lors d'une consultation d'environ deux heures pouvant être répartie en une à deux séances, le patient est reçu par un médecin et peut également rencontrer, selon les besoins, un infirmier et un dentiste.

Le médecin est à disposition pour aborder plusieurs sujets en fonction d'un formulaire rempli par le patient : l'alimentation, le stress, les maladies sexuellement transmissibles, la vaccination... Il contrôle le poids et la tension artérielle, mais des examens plus approfondis sont aussi menés gratuitement grâce à une prise en charge à 100% par l'assurance maladie et sans avance de frais...

Le médecin en charge du bilan peut en effet proposer un test de l'audition, un test cardiorespiratoire, une analyse d'urine et un prélèvement sanguin. La présence d'un dentiste sur le lieu de la consultation permet un contrôle de la santé bucco-dentaire du patient. A l'issue de la consultation, un rapport écrit est remis et des orientations sont données si d'autres examens sont jugés nécessaires.

Les personnes de plus de 16 ans en situation de précarité et qui ne bénéficient pas d'un suivi médical régulier sont prioritaires pour passer ce bilan appelé officiellement "examen de prévention en santé", mais chaque assuré du régime général de l'Assurance Maladie (CPAM) ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) y est éligible. Le bémol, c'est qu'il reste plus facilement accessible aux citadins car les centres d'examens en santé (CES) ou les centres agréés dans lesquels il se déroule sont généralement dans des grandes villes. La CPAM peut inviter les assurés à passer cet examen via l'envoi d'un courrier, mais il est aussi possible de demander à s'y inscrire en passant par le site de l'assurance-maladie ou celui de la MSA selon l'organisme dont on dépend.

Par ailleurs, un autre dispositif de la CPAM est plus facilement accessible quelle que soit sa localisation. Il s'agit d'un bilan de prévention qui s'adresse à tous les publics mais à des périodes clé de la vie. Ce bilan se limite cette fois-ci à un examen médical classique, mais permet un véritable moment d'échange durant lequel les habitudes de vie, les facteurs de risque de maladie chronique, les dépistages (cancers, IST...) et les vaccins réalisés sont abordés. Il est effectué gratuitement à raison d'une consultation à chacune des tranches d'âge suivantes : 18-25 ans, 45-50 ans, 60-65 ans, 70-75 ans. Il est mené par n'importe quel médecin, et éventuellement par un infirmer, une sage-femme ou un pharmacien. Le site sante.fr recense néanmoins les professionnels de santé sensibles à cette démarche, qui ont souhaité être recensés pour être facilement identifiés.