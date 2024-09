20% des Français bénéficient de ces aides - leur montant va bientôt augmenter

13,5 millions de personnes profitent tous les mois des aides au logement. Les montants de ces coups de pouce vont bientôt grimper, parfois de presque 120 euros.

En France, une part significative de la population bénéficie des aides au logement. Selon les dernières données de l'Insee, 20% des Français, soit environ 13,5 millions de personnes, en comptant les enfants et les autres personnes à charge, vivent dans un foyer qui perçoit au moins une aide au logement. Ces aides concernent un large éventail de la population, allant des étudiants aux retraités, en passant par les salariés et les chômeurs. Tous ces bénéficiaires vont se réjouir d'une agréable surprise dès le 1er octobre prochain.

Il faut noter que les aides au logement sont nombreuses en France. Parmi les plus connues, on trouve notamment les APL (Aides Personnalisées au Logement), l'ALF (Allocation de Logement Familiale) et enfin l'ALS (Allocation de Logement Sociale). Chacune de ces aides répond à des critères spécifiques. L'APL par exemple s'applique à un nombre d'habitations bien défini. Il faut donc résider dans un logement éligible à l'APL et respecter certaines conditions de revenus pour pouvoir en profiter.

L'ALF, quant à elle, est attribuée en raison de la situation familiale du bénéficiaire, s'adressant principalement aux personnes ayant au moins un enfant à charge. Enfin, l'ALS est destinée aux ménages modestes ne pouvant prétendre ni aux APL ni à l'ALF, comme les étudiants locataires dans le parc privé, les célibataires, ou les personnes âgées vivant seules. A compter du 1er octobre 2024, toutes les personnes qui profitent de ces aides vont recevoir un bonus sur leur compte en banque.

En effet, les aides au logement sont revalorisées chaque année à cette date depuis 2014, et non plus au 1er janvier comme c'était le cas auparavant. Cette revalorisation est établie en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL) constaté au 2e trimestre de l'année en cours. L'IRL du 2e trimestre 2024 ayant progressé de 3,26% sur un an, les aides au logement devraient donc augmenter dans les mêmes proportions au 1er octobre.

Concrètement, cette revalorisation de 3,26% se traduira par une augmentation moyenne de 7 euros par mois pour les bénéficiaires des APL, soit plus de 88 euros sur l'année. Pour les allocataires de l'ALS, la hausse sera en moyenne de 6 euros par mois, représentant plus de 75 euros annuels supplémentaires. Quant aux bénéficiaires de l'ALF, ils peuvent s'attendre à une augmentation d'environ 10 euros par mois, soit près de 120 euros de plus sur l'année.

Il est important de noter que ces aides au logement sont versées par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Leur revalorisation annuelle permet d'ajuster leur montant à l'évolution du coût de la vie et de maintenir le pouvoir d'achat des ménages qui en bénéficient.