Voici le pays frontalier idéal pour gagner plus d'argent et ce n'est pas la Suisse

La Suisse offre des perspectives intéressantes pour les Français en quête d'opportunités professionnelles, mais à bien y regarder, ce n'est pas le pays frontalier qui offre le plus d'avantages...

Des milliers de Français franchissent quotidiennement les frontières pour travailler. Avec un salaire moyen s'élevant à 5 720 euros par mois, un taux de chômage de 4,3% contre 7,4% en France selon le BIT (Bureau International du Travail) et un PIB par habitant qui est l'un des plus élevés au monde, la Suisse reste une destination privilégiée des travailleurs frontaliers Français.

Cependant, un autre pays qui partage sa frontière avec la France se distingue par des avantages plus importants encore. Avec un salaire moyen de 6 020 euros, légèrement supérieur à celui de la Suisse, et un PIB par habitant de 126 426 dollars en 2022, le Luxembourg a le PIB par habitant le plus élevé au monde et se place devant la Suisse depuis plus de 20 ans si l'on se réfère aux chiffres de la Banque Mondiale.

Autre point fort de ce pays : son système de protection sociale. En effet, les travailleurs frontaliers bénéficient automatiquement d'une affiliation au système de sécurité sociale luxembourgeois, alors qu'en Suisse ils doivent financer une assurance maladie coûteuse (en moyenne de 345 euros par mois). De plus, le droit à la retraite luxembourgeoise est acquis après 10 ans d'expérience professionnelle dans le pays, offrant une perspective de carrière plus stable et sécurisée car en Suisse, il est calculé au prorata des années travaillées.

Concernant la fiscalité, c'est au cas par cas. Alors que la Suisse impose ses frontaliers à la source dans le canton de Genève et en France pour les autres cantons, le Luxembourg applique un prélèvement à la source avec un barème favorable si les revenus restent inférieurs à 40 000 euros par an, d'après le Journal des Français à l'Etranger.

Néanmoins, l'accueil des Luxembourgeois est aussi à considérer. Alors que la Suisse compte des mouvements politiques anti-frontaliers très présents, le Luxembourg qui a une main d'œuvre constituée de 45% de frontaliers, dont la moitié sont Français, considère le travail transfrontalier comme une composante clé de son développement économique et social. La langue française y est par ailleurs parlée par 98% de la population. Des avantages qui expliquent certainement pourquoi les travailleurs frontaliers venus de l'Hexagone restent rarement moins de 10 ans au Luxembourg alors qu'ils restent en moyenne de 5 à 10 en Suisse, d'après l'APEC.

Si vous voulez vous lancer à la conquête du Grand-Duché, sachez que même si le pays n'est pas aussi enclavé dans les massifs que la Suisse, en voiture, de nombreux frontaliers mettent tout de même en garde contre les embouteillages. Depuis Paris, la capitale luxembourgeoise est accessible en 2h15 avec le TGV. Elle recrute en particulier dans le secteur de la finance, des assurances, de la logistique et de l'industrie. Pour trouver un poste au Luxembourg, il est possible de se tourner vers de nombreux sites de recherche d'emploi. Celui de l'ADEM, l'équivalent de Pôle Emploi en France, est notamment ouvert aux frontaliers.