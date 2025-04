Le nombre de morts va grimper en flèche dans cette région française d'ici quelques années

Une région est en train de vivre un lent basculement, le nombre de morts devrait exploser dans les années à venir.

Au carrefour de quatre régions françaises, une zone inquiétante se dessine. Sur la base d'une carte de l'Observatoire des territoires, on découvre qu'au cœur de la France le taux de mortalité risque de grimper fortement dans les années à venir. Un phénomène qui pourrait s'étendre à une plus large partie du territoire.

Cette zone géographique, qui comprend notamment le Massif central, le Limousin et ses départements limitrophes, affiche déjà aujourd'hui des taux de mortalité élevés. La Nièvre est particulièrement touchée, avec une grande partie du département dont le taux de mortalité est supérieur à la moyenne nationale. Mais ce n'est pas une épidémie ou une maladie mystérieuse qui menace ces territoires : c'est le vieillissement accéléré de leur population.

Dans les années à venir, avec l'accélération du vieillissement de la population, le taux de mortalité pourrait bondir. En cinquante ans, l'indice de jeunesse - qui mesure le rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans - s'est effondré dans ces régions.

Les zones où l'indice de jeunesse est le plus faible de France © Observatoire des territoires

Les jeunes quittent massivement ces territoires pour les métropoles, tandis que la population restante vieillit inexorablement. Un phénomène qui s'observe dans les zones de montagne et les espaces ruraux, notamment dans ce que l'on appelle communément "la diagonale du vide", une zone qui va des Vosges jusqu'au bassin toulousain.

Quand l'indice de jeunesse est faible, cela signifie que le territoire compte beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes. Les conséquences sont multiples : hausse du nombre de morts, augmentation des besoins en services de santé et d'aide à domicile, pression sur les systèmes de retraite, risque accru d'isolement des personnes âgées. D'après la Drees, les dépenses consacrées à l'autonomie devraient doubler entre 2017 et 2060.

Contrairement aux idées reçues, ce vieillissement ne touche pas que les campagnes. Même des métropoles comme Paris voient leur population vieillir. Les plus de 65 ans représentent aujourd'hui un cinquième de la population française. D'ici 2050, ils devraient atteindre un tiers de la population.

En plus d'un problème sanitaire, d'après des experts, cette situation nécessite de repenser en profondeur notre modèle de société et d'aménagement du territoire. Le Haut-commissariat au Plan propose plusieurs mesures concrètes. Le développement d'une silver économie est encouragé, avec la création de services adaptés aux besoins spécifiques des personnes âgées : technologies d'assistance, transports adaptés, loisirs dédiés. Pour faire baisser le vieillissement de la population, l'immigration pourrait aussi jouer un rôle, même si son impact reste limité.

De manière globale, "une politique d'ensemble doit être construite par l'Etat et les territoires, en fonction de l'échelle pertinente dont doivent s'inspirer toutes les politiques sectorielles (logement, emploi, mobilité, soin, aide, loisirs, etc.)", estime I'Unccas, association représentant les élus communaux et intercommunaux en charge des affaires sociales.